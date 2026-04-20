Tensión en Río de Janeiro: 200 turistas quedaron atrapados en la cima de un monte por un tiroteo entre la Policía y el Comando Vermelho

Un operativo policial contra el narcotráfico generó momentos de máxima tensión en Río de Janeiro durante la mañana del lunes cuando cerca de 200 turistas quedaron atrapados en medio de un tiroteo en la favela de Vidigal . La zona, conocida por sus vistas panorámicas y excursiones al amanecer, se convirtió en escenario de un enfrentamiento armado entre la Policía y el conocido Comando Vermelho .

El Comando Vermelho es una de las organizaciones más peligrosas en Río de Janeiro, contra la cual la Policía local tuvo un feroz enfrentamiento en diciembre del año pasado.

El episodio se desató cuando fuerzas de seguridad avanzaron en un operativo contra sospechosos vinculados al Comando Vermelho , una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. La intervención derivó en un intenso intercambio de disparos que sorprendió a decenas de visitantes que se encontraban en el Morro Dois Irmãos.

Imágenes difundidas por televisión mostraron a los turistas refugiados en la cima del cerro mientras el tiroteo se desarrollaba en las zonas más bajas. La situación obligó a los guías a actuar con rapidez para proteger a los grupos.

Turistas a resguardo y sin heridos

Según informó la Policía Civil de Río, todos los visitantes lograron descender sin sufrir heridas. El operativo concluyó con al menos dos personas detenidas.

Entre los turistas afectados había varios extranjeros que habían llegado temprano para ver el amanecer. Testigos señalaron que el clima cambió de manera repentina cuando comenzaron los disparos.

“De repente empezamos a oír tiros y los guías nos dijeron que nos sentáramos”, relató la turista portuguesa Matilda Oliveira. “Siempre da miedo, pero la situación se controló lo mejor posible”.

Durante el enfrentamiento, los sospechosos bloquearon una de las principales vías que conecta Leblon con São Conrado, dos de los barrios más transitados de la ciudad. Para hacerlo, utilizaron un autobús y contenedores, lo que agravó el caos vehicular.

Las autoridades confirmaron que el tránsito pudo restablecerse una vez finalizado el operativo y que los turistas fueron evacuados bajo supervisión policial.

Un operativo más amplio

La intervención formó parte de una investigación mayor para dar con un grupo de presos fugados de una cárcel en el estado de Bahía a fines de 2024. En el operativo participaron también agentes de esa región, en base a información de inteligencia previa.

Desde la Policía Civil defendieron el accionar y aseguraron que no buscaban provocar un enfrentamiento. Apuntaron contra los delincuentes armados como responsables de la escalada de violencia.

Un problema recurrente en Río de Janeiro

El episodio vuelve a poner el foco en los desafíos de seguridad en Río de Janeiro, donde los operativos en favelas suelen convivir con circuitos turísticos en zonas cercanas. Vidigal, en particular, se consolidó en los últimos años como un punto atractivo para visitantes por sus vistas privilegiadas de la ciudad.

A pesar del susto, el incidente no dejó heridos entre los turistas y la situación fue controlada tras varias horas de tensión.