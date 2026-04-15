Río de Janeiro se tiñe de azul y se prepara para hacer historia

Son 2.000 los hinchas de Independiente Rivadavia que viajaron a Brasil a celebrar y a acompañar a su equipo. Historia pura.

Caminar por las calles de Ipanema, Copacabana o Leblon, en Río de Janeiro en abril de 2026, es como estar en el Parque General San Martín en la previa de un partido en el Gargantini. Hay tantos leprosos con su camiseta azul y su bandera, y una sonrisa de oreja a oreja que no pasa desapercibida.

Independiente Rivadavia en Brazil Independiente Rivadavia en Brazil

Independiente Rivadavia está pasando por el mejor momento de su historia y eso el hincha lo sabe y por eso lo disfruta el doble. Una marea azul hay en Brasil y a cada lugar que uno va puede ver a un leproso. Sea en el Cristo, en el supermercado o en la playa. El equipo se encuentra primero en la tabla general del fútbol argentino y también en el grupo C de la Copa Libertadores. Además de un plantel que contagia e ilusiona.

Independiente Rivadavia Dos mil hinchas de la Lepra viajaron a Brasil Juan Manuel Quiroga

Ni bien la Lepra salió campeón de la Copa Argentina el 5 de noviembre del 2025, muchos se ilusionaban con el viaje a Brasil para acompañar a su club a uno de los destinos que más ilusionaban. En ese momento lo futbolístico pasaba a segundo plano y todos pensamos que Independiente si venía a dicho país era como víctima. Bueno, el tiempo pasó y el equipo de Alfredo Berti está para pelearle mano a mano a un Fluminense que viene de perder el clásico con Flamengo.