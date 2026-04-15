Río de Janeiro se tiñe de azul y se prepara para hacer historia
Son 2.000 los hinchas de Independiente Rivadavia que viajaron a Brasil a celebrar y a acompañar a su equipo. Historia pura.
Caminar por las calles de Ipanema, Copacabana o Leblon, en Río de Janeiro en abril de 2026, es como estar en el Parque General San Martín en la previa de un partido en el Gargantini. Hay tantos leprosos con su camiseta azul y su bandera, y una sonrisa de oreja a oreja que no pasa desapercibida.
Independiente Rivadavia está pasando por el mejor momento de su historia y eso el hincha lo sabe y por eso lo disfruta el doble. Una marea azul hay en Brasil y a cada lugar que uno va puede ver a un leproso. Sea en el Cristo, en el supermercado o en la playa. El equipo se encuentra primero en la tabla general del fútbol argentino y también en el grupo C de la Copa Libertadores. Además de un plantel que contagia e ilusiona.
Ni bien la Lepra salió campeón de la Copa Argentina el 5 de noviembre del 2025, muchos se ilusionaban con el viaje a Brasil para acompañar a su club a uno de los destinos que más ilusionaban. En ese momento lo futbolístico pasaba a segundo plano y todos pensamos que Independiente si venía a dicho país era como víctima. Bueno, el tiempo pasó y el equipo de Alfredo Berti está para pelearle mano a mano a un Fluminense que viene de perder el clásico con Flamengo.
Desde lo futbolístico, el equipo responde, contagia y tiene un equipo con Sebastián Villa a la cabeza, que dará la cara y no hay dudas de que va a hacer un buen papel. Por otro lado, el hincha de la Lepra siempre, pero siempre responde y serán 2.000 almas las que se harán sentir en el Maracaná y pondrán la bandera del club, de Mendoza y del fútbol argentino bien alta.