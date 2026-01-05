Pánico en Caracas: se escucharon disparos cerca del palacio presidencial de Miraflores

Testigos reportaron disparos cerca de la sede del Gobierno venezolano en un clima de fuerte tensión política tras la captura de Nicolás Maduro.

Se registraron ráfagas de disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, en el centro de Caracas, según reportes preliminares difundidos en redes sociales y por testigos en la zona. El episodio ocurrió en un contexto de alta tensión política y militar en Venezuela.

Hasta el momento no hubo un comunicado oficial que confirme el origen de los disparos ni si se registraron heridos o detenciones. Fuerzas de seguridad reforzaron el perímetro del palacio presidencial mientras se aguarda información oficial para determinar el alcance del incidente.

Tensión en Caracas En paralelo, usuarios de redes sociales comenzaron a difundir videos en los que se escuchan detonaciones y se observa el sobrevuelo de drones a baja altura sobre el perímetro del Palacio de Miraflores.

Hasta el momento, no está claro el origen ni la pertenencia de las aeronaves no tripuladas. Fuentes no oficiales señalan que se desconoce si los drones forman parte de operativos de las fuerzas de seguridad venezolanas o si corresponden a tareas de vigilancia externa, en un contexto de máxima tensión regional.

Tensión en Caracas De acuerdo con protocolos habituales de seguridad, ante la detección de drones no identificados en el espacio aéreo de Miraflores se activa un esquema de defensa que incluye el refuerzo de la Guardia de Honor Presidencial y la utilización de sistemas de inhibición de señales para neutralizar posibles amenazas. En el actual escenario de inestabilidad y denuncias de intervención extranjera, la presencia de este tipo de dispositivos eleva el nivel de alerta por eventuales acciones de espionaje o ataques selectivos.