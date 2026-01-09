Prefectura argentina detuvo a un venezolano en Corrientes vinculado al Tren de Aragua

Como resultado de los controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad Nacional en las fronteras del país, la Prefectura Naval Argentina (PNA) detuvo en la ciudad correntina de Ituzaingó a un ciudadano venezolano, presunto integrante de la organización criminal transnacional conocida como Tren de Aragua.

De acuerdo con la investigación, el individuo habría ingresado a la Argentina de manera ilegal a través de la provincia de Salta. En ese marco, y tras la detención de Nicolás Maduro en Estados Unidos, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, subrayó que el refuerzo de los controles tanto en las fronteras terrestres como en los aeropuertos del país responde a una decisión política directa del presidente Javier Milei, orientada a impedir el ingreso de personas vinculadas al régimen venezolano y a organizaciones delictivas.

image X | @MinSeguridad_Ar Durante el procedimiento de identificación, el ciudadano venezolano manifestó haber transitado por distintos países antes de arribar a la Argentina, entre ellos Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia, y expresó su intención de cruzar hacia Paraguay. No obstante, a partir del análisis de registros internacionales suministrados por organismos de seguridad extranjeros, las autoridades judiciales lo vincularon con la estructura criminal del Tren de Aragua.

¿Qué pasará con el venezolano detenido en Corrientes? Tras las actuaciones administrativas correspondientes, llevadas a cabo por la Prefectura Naval Argentina y la Justicia local, y momentos antes de que el imputado abordara un ómnibus con destino a la ciudad de Posadas, se dispuso su detención por el plazo de ocho horas.