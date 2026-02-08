Guaymallén: un conductor manejaba ebrio y otro se escapó tras un choque

El hecho sucedió en Elpidio González y Bonfanti, de Guaymallén. Uno de los conductores dio 1,98 gramos de alcohol en sangre en el test.

El hecho sucedió en Elpidio González y Bonfanti, de Guaymallén. Uno de los conductores dio 1,98 gramos de alcohol en sangre en el test. (Foto ilustrativa).

Un choque que se produjo durante la noche del sábado en la esquina de Elpidio González y Bonfanti, en Guaymallén, tuvo como protagonistas a un hombre que manejaba ebrio y a otro conductor que se escapó antes del arribo de la Policía.

Según se indicó desde el Ministerio de Seguridad, el accidente sucedió alrededor de las 21.20. Cuando los efectivos llegaron al lugar luego de un alerta al 911, se observó que la persona que conducía una camioneta se encontraba en evidente estado de ebriedad.

Así, el test de alcoholemia lanzó 1,98 gramos de alcohol en sangre, casi cuatro veces por encima del límite permitido en Mendoza.

policia seguridad inseguridad movil policial (3).jpg El hecho sucedió en Elpidio González y Bonfanti, de Guaymallén. Uno de los conductores dio 1,98 gramos de alcohol en sangre en el test. (Foto ilustrativa). Santiago Tagua/MDZ Accidente en Guaymallén Por esta situación, se labraron las actuaciones correspondientes por infracción a la normativa vigente y se dio inicio al proceso contravencional contra el hombre que manejaba alcoholizado.