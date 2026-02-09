Accidente en alta montaña: un conductor chileno se quedó dormido y desbarrancó en Uspallata
El hombre iba a bordo de un vehículo utilitario cuando sufrió el accidente en la ruta 7. No sufrió lesiones de consideración y quedó en buen estado de salud.
Un conductor chileno protagonizó la tarde de este lunes un accidente en alta montaña. A bordo de un vehículo utilitario, se quedó dormido y terminó desbarrancando en la zona de Uspallata. Más allá de eso, no sufrió lesiones de consideración y no tuvo que ser hospitalizado.
El siniestro tuvo lugar cerca de las 18 cuando el hombre circulaba a bordo de un Fiat Fiorino blanco por la ruta 7, a la altura del kilómetro 1.137.
El accidente y el estado del conductor
De acuerdo con la información de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), cuyo personal trabajó en la escena, el conductor se durmió y terminó yéndose contra la banquina.
Así, el rodado cayó algunos metros por el barranco, pero el hombre al volante no sufrió lesiones y quedó en buen estado de salud.