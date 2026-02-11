Se filtraron las imágenes del cadáver encontrado en Ensenada que podrían ser fundamentales para la causa

El macabro hallazgo de un cadáver al costado de la autopista Buenos Aires-La Plata, dentro de los límites de Ensenada , revolucionó la zona este miércoles. Nuevas imágenes se dieron a conocer con el objetivo de facilitar la identificación del fallecido.

Se trata de fotos de sus brazos, los cuales cuentan con varios tatuajes, factor que sería determinante para que alguna persona pueda asociarlos con una persona conocida.

En ambos brazos el sujeto contaba con nombres, presumiblemente de personas cercanas a él.

Este miércoles, un trabajador de Seguridad Vial encontró un cadáver flotando en la laguna lindera a la subida de la autopista.

Pasadas las 10 de la mañana, el operario encontró el cuerpo a metros de la subida a la altura de la localidad de Ensenada. Inmediatamente, dio aviso a la Policía. En el lugar se hicieron presentes efectivos policiales, agentes de Seguridad Vial y personal de AUBASA.

En las imágenes se observa el cuerpo de un hombre boca abajo, que está vestido y hasta lleva puestas zapatillas. Por el momento, se desconoce su identidad y las causas de su muerte.

El caso se encuentra en manos de la Fiscalía 8 de La Plata en turno, a cargo de Martín Almirón. En las próximas horas, se le realizará la autopsia al cuerpo del hombre.