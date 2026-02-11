Imputaron a una policía por atropellar y causar graves lesiones a una nena en Plottier

La policía conducía un móvil oficial a más del doble de la velocidad permitida y sin sirenas ni balizas cuando embistió a dos niñas en bicicleta en Plottier.

Una agente de la Policía de Neuquén fue imputada por las graves lesiones que sufrió una niña de 9 años tras ser atropellada por un móvil oficial en la ciudad de Plottier. La acusación fue formalizada por el fiscal del caso, Andrés Azar, según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal provincial.

El hecho ocurrió el 19 de noviembre de 2025 en la intersección de Reconquista y Güemes. De acuerdo con la investigación, la uniformada —identificada como Camila Esperanza— conducía la camioneta afectada a la comisaría regional a una velocidad estimada en 72,82 kilómetros por hora en una zona residencial donde el máximo permitido es de 30 km/h.

La fiscalía sostuvo que la conductora no activó ni sirenas ni balizas y que, tras perder el control del vehículo, impactó contra dos bicicletas en las que circulaban dos niñas. Una de ellas logró arrojarse antes de ser embestida, mientras que la otra fue alcanzada de lleno por el rodado.

La menor fue trasladada de urgencia a un hospital local y posteriormente derivada al hospital Castro Rendón, en la capital neuquina. Ingresó con politraumatismos y con compromisos neurológicos, respiratorios y ortopédicos de gravedad.

Imputación a la policía Los informes médicos y las pericias incorporadas al expediente determinaron que la víctima presentará secuelas permanentes e irreversibles, por lo que necesitará atención médica constante para su sostén vital.