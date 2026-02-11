Liberaron al cantante de RKT detenido durante un confuso episodio en Las Heras

La Justicia liberó al cantante de RKT mendocino que fue detenido hace poco más de una semana al protagonizar un confuso episodio en Las Heras . El sujeto, conocido como el Coco, rindió una fianza de 1 millón de pesos y seguirá sujeto al proceso judicial, ya que fue imputado por hurto en contexto de violencia de género y daño.

Fuentes del entorno del artista señalaron que el viernes recuperó su libertad, luego de ser formalmente acusado por el fiscal de Violencia de Género Emiliano Ortega , en el marco de una audiencia en la que estuvo acompañado por sus defensores, los abogados Carlos Moyano y Nicolás Camani, en el Polo Judicial Penal.

Más allá de que en principio del procedimiento policial surgió que el cantante lasherino había agredido a su esposa —se reservan las identidades por tratarse de una causa de instancia privada— y luego amenazó a sus vecinos portando un arma de fuego y realizando disparos al aire, esas situaciones quedaron prácticamente descartadas, por lo que no fueron contempladas a la hora de formular la imputación en su contra.

Así, el artista, quien hace tiempo fue investigado por presunta venta de estupefacientes , de acuerdo con fuentes policiales, sólo pasó cinco días detenido y pudo regresar a las calles en poco tiempo sin llegar a ser trasladado a un penal provincial.

El cantante de RKT que fue detenido en Las Heras. (Se pixela el rostro para no comprometer la identidad de su pareja)

El episodio tuvo su inicio alrededor de las 11.30 del lunes 2, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un sujeto que portaba un arma de fuego y efectuó varias detonaciones en plena vía pública sobre calle Tres de Febrero , entre Catamarca y 25 de Mayo .

El denunciante añadió que el hombre amenazó a sus vecinos y luego se dio a la fuga a bordo de un Fiat Cronos gris, en dirección al norte, surge del procedimiento policial.

Cuando efectivos de la jurisdicción arribaron a la escena, encontraron en el interior del domicilio del sospechoso a su esposa, quien parecía haber sido víctima de una agresión, ya que se encontraron vidrios rotos y manchas de sangre en la escena.

No obstante, los avances en la investigación determinaron que no tenía lesiones y sólo había mantenido una fuerte discusión con su pareja, quien rompió algunos vidrios de la propiedad y se provocó lesiones a sí mismo.

image Los vidrios rotos y las paredes con sangre en la casa del sospechoso. Gentileza.

Lo cierto es que, luego de eso, se desarrolló un operativo para dar con el sujeto y policías lograron localizarlo en la casa de un tío suyo, en el barrio Juan Agustín Maza II. Acto seguido, lo aprehendieron e ingresaron al microcalabozo de la movilidad.

Previo a ser trasladado, el sospechoso ofreció resistencia y pateó la puerta trasera derecha de la patrulla, provocando que se descuadrara y también la rotura de la ventanilla, detallaron las fuentes.

En tanto, el tío del cantante entregó a los efectivos una bolsa que contenía 4.700 dólares (unos 6.800.000 pesos al cambio actual) y 248.430 pesos argentinos en billetes, dinero con el que su sobrino ingresó a la casa, aseguró a las autoridades.

Por ese motivo, para el fiscal del caso, el sujeto sustrajo ese dinero a su pareja, aunque desde la defensa aseguraron que la plata era de ambos y que no existió el hurto, por lo que buscarán que un juez desestime esa acusación en un futuro próximo.