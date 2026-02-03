Un cantante de RKT y presunto narco cayó con miles de dólares en Mendoza: lo acusaron de agredir a su esposa

Un cantante de RKT mendocino protagonizó un escandaloso episodio la mañana del lunes en Las Heras . Vecinos denunciaron que los amenazó y realizó disparos con arma de fuego. Pero eso no fue todo, ya que fue detenido con miles de dólares y encontraron a su esposa maniatada y herida. Previamente, había sido investigado por venta de droga .

Fuentes policiales revelaron a MDZ que todo comenzó alrededor de las 11.30, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un sujeto que portaba un arma de fuego y efectuó varias detonaciones en plena vía pública sobre calle Tres de Febrero , entre Catamarca y 25 de Mayo .

Asimismo, el denunciante agregó que el sospechoso amenazó a sus vecinos y luego se dio a la fuga a bordo de un Fiat Cronos gris, en dirección al norte, surge del procedimiento policial.

Cuando efectivos de la jurisdicción arribaron a la escena, encontraron en el interior del domicilio del violento individuo a su esposa, quien estaba maniatada y presentaba lesiones que le habían sido provocadas con un vidrio. Aparentemente, sostiene la información policial, el autor de las heridas fue su pareja.

En paralelo, varias movilidades del departamento desarrollaron un patrullaje en busca del presunto agresor y lograron localizarlo en el interior del barrio Juan Agustín Maza II . Acto seguido, lo aprehendieron e ingresaron al microcalabozo de la movilidad.

Previo a ser trasladado, el sospechoso ofreció resistencia y pateó la puerta trasera derecha de la patrulla, provocando que se descuadrara y también la rotura de la ventanilla, detallaron las fuentes.

WhatsApp Image 2026-02-03 at 18.53.34 Los vidrios rotos y las paredes con sangre en la casa del sospechoso. Gentileza.

Pero eso no fue todo, ya que los uniformados ingresaron a la vivienda del tío del detenido, en la cual intentó ocultarse. Allí, su familiar les entregó una bolsa que contenía 4.700 dólares (unos 6.800.000 pesos al cambio actual) y 248.430 pesos argentinos en billetes, dinero con el que su sobrino ingresó a la casa.

Frente a eso, desde la Oficina Fiscal Las Heras N°1 dispusieron el secuestro del dinero y el vehículo del sospechoso, así como también ordenaron que la Policía Científica realizara los peritajes pertinentes en la escena.

Quién es el detenido

De acuerdo con fuentes investigativas consultadas, el sujeto detenido tiene 27 años, es conocido como el Coco —se reserva su nombre para no comprometer la identidad de su pareja por ser posible víctima de violencia de género— y se muestra en las redes como cantante de RKT.

La información a la que accedió este portal agrega que el sospechoso fue investigado hace un tiempo por presunta venta de drogas. Más allá de que esa pesquisa nunca avanzó con su detención, a partir del secuestro del dinero en el procedimiento de este lunes, existen fuertes sospechas de que continuaba desarrollando esa actividad ilícita.

Hasta la tarde de este martes, el autodenominado artista continuaba alojado en la Subcomisaría Iriarte, a la espera de que la Justicia resolviera su situación procesal. En tanto, su pareja no quiso aportar mayores datos sobre el hecho, por lo que estaba prácticamente descartada la intervención de la Unidad Fiscal de Violencia de Género en el hecho.