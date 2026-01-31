Quién es la famosa cantante internacional que le dijo adiós a Argentina y canceló su show

La estrella internacional no actuará el 8 de febrero y la productora alega "circunstancias ajenas" para justificar la sorpresiva decisión.

La desilusión se apoderó de los fanáticos del pop urbano: Doja Cat no se presentará en Buenos Aires. A través de un comunicado oficial enviado por correo electrónico, la productora confirmó que el concierto previsto para el próximo 8 de febrero en el Movistar Arena quedó suspendido de forma definitiva.

doja cat show cancelado (1) Doja Cat canceló sorpresivamente su concierto en Buenos Aires y no presentará su álbum "Vie". Movistar Arena Argentina La rapera estadounidense, que planeaba desembarcar con su gira Ma Vie World Tour para presentar su flamante disco "Vie", dejó un vacío en la agenda de recitales del verano 2026, tras su recordado paso por el Lollapalooza 2022.

El misterio detrás de la caída del show de Doja Cat en el Movistar Arena El texto enviado a quienes ya tenían su ticket fue breve y formal: "Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Doja Cat, programado para el 8 de febrero de 2026 en Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado".

Sin embargo, el hermetismo de la organización disparó las teorías en el mundo del streaming y X, donde los usuarios apuntan a que la falta de venta de entradas habría sido el factor clave, ya que aún quedaban numerosos sectores disponibles a pocos días de la cita.

doja cat show cancelado El proceso de devolución del dinero será automático y contemplará el costo de servicio. Movistar Arena Argentina Para llevar tranquilidad a los bolsillos, se informó que "el reembolso completo del valor de la entrada, incluido el service charge, se procesará automáticamente". Esto significa que el dinero se acreditará de forma directa en el mismo medio de pago con el que se realizó la compra.