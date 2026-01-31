Quién es la famosa cantante internacional que le dijo adiós a Argentina y canceló su show
La estrella internacional no actuará el 8 de febrero y la productora alega "circunstancias ajenas" para justificar la sorpresiva decisión.
La desilusión se apoderó de los fanáticos del pop urbano: Doja Cat no se presentará en Buenos Aires. A través de un comunicado oficial enviado por correo electrónico, la productora confirmó que el concierto previsto para el próximo 8 de febrero en el Movistar Arena quedó suspendido de forma definitiva.
La rapera estadounidense, que planeaba desembarcar con su gira Ma Vie World Tour para presentar su flamante disco "Vie", dejó un vacío en la agenda de recitales del verano 2026, tras su recordado paso por el Lollapalooza 2022.
Te Podría Interesar
El misterio detrás de la caída del show de Doja Cat en el Movistar Arena
El texto enviado a quienes ya tenían su ticket fue breve y formal: "Lamentamos informar que, por circunstancias ajenas a la artista, a la producción y al venue, el show de Doja Cat, programado para el 8 de febrero de 2026 en Movistar Arena Argentina, ha sido cancelado".
Sin embargo, el hermetismo de la organización disparó las teorías en el mundo del streaming y X, donde los usuarios apuntan a que la falta de venta de entradas habría sido el factor clave, ya que aún quedaban numerosos sectores disponibles a pocos días de la cita.
Para llevar tranquilidad a los bolsillos, se informó que "el reembolso completo del valor de la entrada, incluido el service charge, se procesará automáticamente". Esto significa que el dinero se acreditará de forma directa en el mismo medio de pago con el que se realizó la compra.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina, el resto de la región sigue en agenda: Doja Cat mantendrá sus compromisos en Brasil el 5 de febrero, Chile el 10 y continuará por Perú, Colombia y México.
Por ahora, los stans argentinos deberán conformarse con escuchar "Vie" a través de las plataformas digitales. Mientras la artista se prepara para su show en territorio brasileño en apenas cinco días, el público local manifiesta su descontento por una cancelación que, de haber sido por baja demanda, marcaría un inesperado traspié en la carrera de una de las máximas referentes de la industria musical actual.