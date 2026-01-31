Shakira rompió récords: su última gira se transformó en la más taquillera de la historia de la música latina

Las impactantes cifras y el nuevo hito global que consagra a la cantante colombiana como la máxima referente de los escenarios a nivel internacional.

La industria del entretenimiento global asiste a un cambio de paradigma liderado por Shakira, quien ha consolidado su hegemonía mediante una recaudación sin precedentes en su reciente recorrido internacional. Según certificó la prestigiosa publicación Billboard, la estrella de Barranquilla acumuló ingresos por 421.6 millones de dólares, superando marcas que parecían inalcanzables para exponentes de nuestra región. Este logro no solo representa un éxito comercial, sino un símbolo de la vigencia de la artista tras tres décadas de trayectoria ininterrumpida.

El impacto de Shakira y el éxito de Las mujeres ya no lloran World Tour Shakira en Argentina 3 Fans de todo el mundo acompañaron a Shakira en un año de éxitos imbatibles. RS Fotos. El despliegue escénico de esta gira permitió que más de 3.3 millones de seguidores colmaran 82 recintos deportivos de gran escala en diversos continentes. Con este desempeño, la colombiana logró desplazar el récord anterior de 409.5 millones de dólares, marcando una brecha significativa en los libros de historia de la música latina. La magnitud del fenómeno se sintió con especial fuerza en México, donde la demanda obligó a programar trece fechas en el Estadio GNP Seguros, y en Argentina, donde el cierre de su paso por el país dejó una huella imborrable en sus fans locales.

Ante este panorama de éxito absoluto, la cantante reflexionó sobre la evolución del mercado y el apoyo incondicional de su audiencia. "La industria de la música ha crecido muchísimo en comparación con lo que era cuando comencé mi carrera. Romper este récord es un nuevo hito para mí, considerando que hay tantos grandes artistas que históricamente han hecho giras por América Latina y España", manifestó conmovida por el alcance de su última producción discográfica.

El agradecimiento de Shakira a sus fanáticos alrededor del mundo Shakira El despliegue visual y musical de "Las mujeres ya no lloran World Tour". Foto: Instagram @shakira La conexión emocional con el público ha sido el motor fundamental para que esta serie de conciertos fuera nominada por Pollstar como el "Tour Latino del Año". La intérprete subrayó que el esfuerzo sostenido durante años ha valido la pena al ver la respuesta masiva en cada ciudad visitada. "Después de una carrera de 30 años, que requirió tanto esfuerzo y enfrentó tantos desafíos, vivir este momento increíble es algo que cuesta creer. Solo puedo sentir gratitud por la lealtad y la pasión de mis fans, quienes le dan sentido a todo lo que hago, y sin ellos nada de esto estaría sucediendo. Sin duda, son los mejores fans del mundo”, sentenció.