Laurita Fernández fue vista a los besos en un show de Shakira: quién es el afortunado

La presencia de Laurita Fernández en el concierto de Shakira generó un revuelo luego de que un video la mostrara en actitud muy cariñosa con un acompañante.

La farándula se paralizó con una bomba romántica surgida directamente desde el multitudinario recital de Shakira. La bailarina y conductora Laurita Fernández generó un revuelo mediático luego de que se difundiera un video donde se la ve en una actitud extremadamente cercana con un hombre cuya identidad se mantuvo en misterio.

"A los chapes limpios": Laurita Fernández con un anónimo La primicia fue revelada en La mañana con Moria, donde el panelista Gustavo Méndez aportó todos los detalles. Según relató, Laurita no tuvo intenciones de ocultarse entre la multitud del concierto, mostrando una actitud descontracturada y muy afectiva con su acompañante.

laurita fernandez chape "A los chapes limpios": Laurita Fernández con un anónimo Instagram El periodista describió la situación sin eufemismos: “Laurita Fernández con nuevo chongo en el recital de Shakira, a los besos, abrazada, cantando las canciones, no se separaban”. Además, Méndez insistió en que el contacto no fue casual, sino que “Estaban a los chape limpios”, confirmando la química.

laurita fernandez chape En La mañana de Moria filtraron el video. Captura TV La situación captó la atención de Moria Casán, quien analizó el gesto de la ex Bailando. La diva sentenció que la exposición de Laurita fue intencional: “Entonces quería que se supiera, porque si está con el chongo ahí, blanqueó”. Esta aparición es la primera de la actriz con una pareja desde su ruptura con Peluca Brusca, lo que automáticamente elevó el interés mediático sobre quién era el afortunado.

Laurita Fernández aseguró que no se trata de una pareja Ante la viralización del material y las especulaciones (que la vinculaban con el rugbier Lolo Martínez y el productor Emi Toper), Gustavo Méndez se comunicó directamente con la protagonista para tener su versión. Laurita fue contundente y se encargó de descartar a los señalados: “Le pregunté: ¿estuviste con Lolo anoche? Me dijo que no. Le pregunté si fue con Emi Toper y tampoco”.