Héctor Alterio en acción: dónde ver La historia oficial, la película que le dio un Premio Oscar
Este sábado Héctor Alterio se despidió del plano terrenal, pero será recordado por su gran talento actoral. En esta nota lo recordamos por "La historia oficial".
Este fin de semana se vistió de luto con la noticia que sacudió el panorama del espectáculo argentino: el fallecimiento del inigualable actor Héctor Alterio. A lo largo de su gran trayectoria, este ícono dejó una marca indeleble tanto en el cine nacional como en la escena internacional, siendo una figura de absoluta referencia.
Desde sus inicios en el teatro independiente hasta su consagración global, Alterio demostró una ductilidad y una profundidad dramática que lo convirtieron en uno de los intérpretes más respetados y queridos de varias generaciones. El papel que lo catapultó a la inmortalidad y lo grabó a fuego en la memoria colectiva del país es, sin duda, el de Roberto Ibáñez en "La historia oficial" (1985).
Te Podría Interesar
De qué va La historia oficial, la gran película de Héctor Alterio
Este drama histórico, dirigido por Luis Puenzo y co-protagonizado por la magistral Norma Aleandro, se convirtió en un hito cinematográfico por su valentía al abordar las heridas abiertas de la dictadura militar. Alterio encarna al esposo de Alicia (Aleandro), un empresario que adoptó a una niña, Gaby, y cuyo pasado está turbiamente ligado a la cúpula militar. Su interpretación de un hombre que se debate entre la negación y la verdad, con una tensión latente, es una lección de actuación.
Este film no solo resonó en Argentina por su profunda relevancia política y social, sino que trascendió fronteras, marcando un antes y un después para el cine de habla hispana. En 1986, La historia oficial hizo historia al alzarse con el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, siendo la primera producción latinoamericana en obtener el prestigioso galardón.
Este reconocimiento global confirmó el calibre de la obra y el inconmensurable talento de su elenco, especialmente la química electrizante y el duelo actoral entre Alterio y Aleandro. La película, estrenada en un contexto de recuperación democrática y el inicio del Juicio a las Juntas, se erigió como un faro de la memoria.
Para quienes deseen rendir homenaje al maestro o, simplemente, descubrir o revivir esta pieza fundamental del patrimonio cultural, la buena noticia es que el film está disponible en el universo del Internet. Particularmente, ninguna plataforma de streaming tiene disponible La historia oficial, pero sí puede verse de manera completa a través de Youtube.