Héctor Alterio en acción: dónde ver La historia oficial, la película que le dio un Premio Oscar

Este sábado Héctor Alterio se despidió del plano terrenal, pero será recordado por su gran talento actoral. En esta nota lo recordamos por "La historia oficial".

La leyenda de la actuación, Héctor Alterio será por siempre recordado por su compromiso y talento en cada rol. / IMDB

Este fin de semana se vistió de luto con la noticia que sacudió el panorama del espectáculo argentino: el fallecimiento del inigualable actor Héctor Alterio. A lo largo de su gran trayectoria, este ícono dejó una marca indeleble tanto en el cine nacional como en la escena internacional, siendo una figura de absoluta referencia.

poster la historia oficial El póster de la cinta galardonada. IMDB Desde sus inicios en el teatro independiente hasta su consagración global, Alterio demostró una ductilidad y una profundidad dramática que lo convirtieron en uno de los intérpretes más respetados y queridos de varias generaciones. El papel que lo catapultó a la inmortalidad y lo grabó a fuego en la memoria colectiva del país es, sin duda, el de Roberto Ibáñez en "La historia oficial" (1985).

De qué va La historia oficial, la gran película de Héctor Alterio la historia oficial (1) Héctor Alterio, en una imagen icónica de su papel como Roberto Ibáñez, el esposo en la oscarizada 'La historia oficial'. IMDB Este drama histórico, dirigido por Luis Puenzo y co-protagonizado por la magistral Norma Aleandro, se convirtió en un hito cinematográfico por su valentía al abordar las heridas abiertas de la dictadura militar. Alterio encarna al esposo de Alicia (Aleandro), un empresario que adoptó a una niña, Gaby, y cuyo pasado está turbiamente ligado a la cúpula militar. Su interpretación de un hombre que se debate entre la negación y la verdad, con una tensión latente, es una lección de actuación.

la historia oficial Norma Aleandro, su gran compañera. IMDB Este film no solo resonó en Argentina por su profunda relevancia política y social, sino que trascendió fronteras, marcando un antes y un después para el cine de habla hispana. En 1986, La historia oficial hizo historia al alzarse con el premio Oscar a la Mejor Película Extranjera, siendo la primera producción latinoamericana en obtener el prestigioso galardón.

premio la historia oficial La cinta recibió el Premio Oscar a Mejor Película Extranjera. Archivo MDZ Este reconocimiento global confirmó el calibre de la obra y el inconmensurable talento de su elenco, especialmente la química electrizante y el duelo actoral entre Alterio y Aleandro. La película, estrenada en un contexto de recuperación democrática y el inicio del Juicio a las Juntas, se erigió como un faro de la memoria.