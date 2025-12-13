Los importantes galardones que recibió Héctor Alterio y su momento de gloria en los Premios Oscar

Tras su fallecimiento, repasamos los premios que el querido artista de la escena nacional cosechó. Pionero en llevar al cine del país a la cúspide de Hollywood.

El ámbito artístico y cultural nacional experimenta un profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de uno de sus baluartes más queridos y respetados. Héctor Alterio, el eximio intérprete, dejó este plano a los 96 años en Madrid, pero su monumental trayectoria artística se extiende por más de seis décadas, dejando una huella imborrable tanto en Argentina como en España. Su carrera no solo se caracterizó por la calidad dramática y la versatilidad, sino también por ser un agente clave en el reconocimiento internacional del séptimo arte.

La historia detrás de las nominaciones de Héctor Alterio a los Oscar Captura de pantalla (652) Héctor Alterio llevó el cine nacional a las puertas de Hollywood. Foto: Imdb Desde los primeros años de su carrera, el actor fue cimentando un prestigio que trascendió fronteras. Tras llevarse el Cóndor de Plata en 1972 por su rol en “La Maffia”, solo dos años después, hizo historia por primera vez en los Premios Oscar. Esto ocurrió con la nominación de “La Tregua” en 1974 a "Mejor película de habla no inglesa", un hito cinematográfico en el que Alterio tuvo una participación estelar. Su compromiso con el arte fue tal que, incluso durante su exilio forzoso en España, logró mantenerse activo, encarnando cientos de personajes entrañables, entre ellos, el recordado emisor de la frase: “La pu* que vale la pena estar vivo”, una declaración que resonó fuertemente con su espíritu vital.

Su brillo en la pantalla grande continuó ininterrumpidamente, obteniendo el prestigioso premio Concha de Plata al mejor actor en el Festival de San Sebastián por “A un dios desconocido” en 1977. Posteriormente, su nombre se asoció a otras dos candidaturas al Oscar por su trabajo en el cine argentino: “El Nido” en 1980 y “Camila” en 1984. En ambos casos, estos filmes sumaron una nueva oportunidad de gloria para el país en la categoría internacional, solidificando la imagen de Alterio como una garantía de producciones de impacto global y de gran calidad dramática, fundamentales para la trayectoria artística de la época.

El gran triunfo de La Historia Oficial y el legado del gran actor argentino Captura de pantalla (653) El intérprete fue parte de cinco producciones nominadas al Oscar. Foto: Imdb El punto culminante para la cinematografía nacional en los galardones de Hollywood llegaría en 1985 con “La historia oficial”, la producción que finalmente se alzó con la estatuilla dorada. Héctor Alterio integró el elenco de esta película histórica, que no solo fue reconocida por la Academia, sino que también cosechó el Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes, demostrando su profunda resonancia a nivel mundial. Esta seguidilla de éxitos, que incluyó también una nominación para “El hijo de la novia” en 2001 —donde compartió créditos con Ricardo Darín y Norma Aleandro—, subraya la importancia de su figura en los momentos más trascendentales del cine local.