Las personalidades que despidieron a Héctor Alterio: desde el oresidente de España hasta Ricardo Darín

La muerte de Héctor Alterio, a los 96 años, generó una profunda conmoción en el mundo del espectáculo argentino y español. Compañeros de profesión, representantes de la política, el mundo del cine , el teatro y la televisión de España y nuestro país lamentaron la partida del artista.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento en Madrid, figuras de distintas generaciones recurrieron a las redes sociales y a los medios para despedir a uno de los actores más influyentes de la historia cultural del país, dueño de una carrera monumental que atravesó teatro, cine y televisión durante más de seis décadas.

Uno de los mensajes más sentidos fue el del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez , quien lo definió como un “actor inmenso y querido” y destacó la huella imborrable que dejó en cada uno de sus trabajos.

“Lamento profundamente el fallecimiento de Héctor Alterio, actor inmenso y querido, que dejó una huella imborrable en el cine, el teatro y la televisión. Su talento y su humanidad seguirán vivos en cada uno de sus trabajos. Todo mi cariño a su familia y amigos”, expresó Sánchez.

También la Academia de Cine española recordó que Alterio recibió el Goya de Honor en 2004, entregado por sus hijos Malena y Ernesto, subrayando su doble pertenencia artística entre Argentina y España.

Leo Sbaraglia también se sumó a los cientos de posteos para recordar al artista

720 (14) Foto: Instagram Leo Sbaraglia

Por otro lado, Marley recordó un encuentro de hace 30 años en Venecia: “Esta foto con el genial Héctor Alterio y Leonardo Sbaraglia tiene 30 años, en Venecia. Lo talentoso y agradable que era Héctor (Leo obviamente también) y justo me apareció en el celu esta foto y quería recordarlo y homenajearlo. ¡Buen viaje Héctor!".

Desde el ámbito local, colegas y amigos expresaron su dolor con palabras cargadas de afecto, entre ellos, Leonardo Sbaraglia escribió: “Te llevo en mi alma, en mi corazón. Siempre vas a estar en mi escenario”, junto a una imagen de Cenizas del paraíso, de 1997, dirigida por Marcelo Piñeyro.

Gastón Pauls publicó su sentida despedida

720 (13) El artista eligió una foto que se tomó con Alterio para recordarlo tras su fallecimiento. Foto: Instagram @gastonpauls22

Gastón Pauls, por su parte, compartió una foto junto al actor y la definió como “una de las fotos más lindas de toda mi vida”, además lo despidió con un “buen viaje, maestreo”.

El músico Fito Páez también se sumó a los homenajes con un mensaje profundo y poético: “Chau Hector!, gracias por darnos tanto, tan hermoso a todos los que tuvimos la suerte de conocerte y ser tus espectadores. Gracias por tu profundo humanismo cuando bordaste e interpretabas a cada uno de tus personajes. Y gracias por tus clases de humildad en el set de filmación. ¡Gracias Hector! Mi amor a sus familiares y amigos”.

La publicación de Ricardo Darín para despedir a su colega

WhatsApp Image 2025-12-13 at 16.25.55 Ricardo Darín despidió a Héctor Alterio rememorando una escena de una famosa película que hicieron juntos. Foto: Instagram Ricardo Darín

Ricardo Darín desde su cuenta de Instagram compartió un fragmento de El hijo de la novia (2001) con al leyenda: "Héctor Alterio (1929 - 2025), acompañando la escena con un emoji de corazón roto.