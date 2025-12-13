Conmoción mundial: murió Abraham Quintanilla, el padre de la exitosa Selena Quintanilla

Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre y estratega clave en la carrera internacional de Selena, falleció a los 86 años.

Una triste noticia sacude al universo de la música texana y al espectáculo internacional. Abraham Isaac Quintanilla Jr., padre de la recordada Selena Quintanilla, falleció a los 86 años de edad. El productor y músico fue una figura determinante para que su hija se consagrara como la icónica "Reina de la música Texana" y una estrella a nivel mundial.

La partida de Quintanilla fue comunicada por su hijo, Abraham AB Isaac Quintanilla III, a través de su cuenta oficial de Instagram. Con una profunda tristeza, AB tuvo la difícil tarea de informar a los seguidores de la familia sobre el deceso de su progenitor: "Con gran pesar tengo que informarles que mi papá falleció hoy".

El mensaje fue acompañado por una imagen de su padre y, de fondo, la emotiva canción Cien Años del legendario Pedro Infante, un gesto que subraya la atmósfera de nostalgia.

Nacido en Corpus Christi, Texas, Abraham Quintanilla fue mucho más que un padre; fue el motor de la carrera artística de sus hijos. Inicialmente, formó el grupo Selena y Los Dinos junto a Selena, A.B. y Suzette, logrando una popularidad considerable en la década de los 80. Sin embargo, su mayor y más perdurable legado se gestó como representante y productor ejecutivo de Selena, guiándola hacia la cima de la música latina antes de su trágico asesinato en 1995.