Tunuyán confirmó a los artistas para la Fiesta de la Vendimia y el Festival Nacional de la Tonada

El Valle de Uco se prepara para vivir la 44ª edición de su encuentro folklórico más convocante. El esperado anuncio ya es oficial. Conocé cuándo comienza la venta de entradas.

El tradicional Festival Nacional de la Tonada está de vuelta para su edición número 44. El intendente Emir Andraos fue el encargado de dar el anuncio, revelando públicamente la programación y las fechas exactas que enmarcarán este esperado encuentro. El suceso se desarrollará durante tres jornadas consecutivas, del 30 de enero al 1º de febrero de 2026, prometiendo un espectáculo memorable a la vera del río Tunuyán, consolidándose una vez más como la cita folklórica más convocante de la región.

El calendario completo para el Festival Nacional de la Tonada y la Fiesta de la Vendimia WhatsApp-Image-2025-12-12-at-9.56.58-AM-1024x724 Campedrinos se presentará en la gran celebración de Tunuyán. Foto: Municipalidad de Tunuyán. El puntapié inicial de este mega evento, considerado históricamente uno de los más concurridos, tendrá lugar el viernes 30 de enero con la emotiva Fiesta Departamental de la Vendimia. Esta primera jornada es fundamental ya que conjuga el show artístico, la esperada elección y coronación de las soberanas (tanto de la Vendimia como de la Tonada), y un cierre de alto impacto. El broche de oro de este primer día ha sido confirmado: estará a cargo del reconocido compositor Coti Sorokin.

WhatsApp-Image-2025-12-12-at-9.56.58-AM-2-1024x724 La primera velada oficial del festival, el sábado 31 de enero, subirá la apuesta con la presencia de dos figuras destacadas de la música popular argentina. El público presente en el Anfiteatro Municipal podrá disfrutar del talento de los aclamados Campedrinos y la vibrante actuación de Lázaro Caballero, asegurando una noche pletórica de folclore y ritmo cuyano, consolidando el renombre del encuentro en la región.

Abel Pintos se suma a la celebración de Tunuyán WhatsApp-Image-2025-12-12-at-9.56.58-AM-1-1024x724 Abel Pintos será el broche de oro de las festividades. Foto: Municipalidad de Tunuyán La clausura del evento, pautada para el domingo 1º de febrero, estará marcada por la presentación de una de las voces más importantes del panorama nacional. La organización del departamento de Tunuyán ha confirmado que Abel Pintos será el artista responsable de culminar la 44ª edición del Festival de la Tonada en el corazón del Valle de Uco, garantizando un cierre de oro para esta celebración que atrae a miles de espectadores anualmente.

WhatsApp-Image-2025-12-12-at-10.43.58-AM-1024x576 Coti Sorokin será uno de los artistas que hará vibrar a Tunuyán. Foto: Municipalidad de Tunuyán Entradas y valores Desde la organización se informó el esquema de precios, que contempla preventa desde el lunes 15 de diciembre hasta el 25 de enero ingresando a www.entradaweb.com.ar.