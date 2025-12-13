Presenta:

Mdz Show

|

Ricardo Darín

De qué se trata el emprendimiento familiar que Ricardo Darín tiene con el Chino y cuánto éxito tiene

El emprendimiento familiar, que combina la experiencia de Ricardo Darín con la mirada fresca del Chino, es responsable de grandes éxitos del cine argentino.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Padre e hijo tienen un negocio en conjunto. / El Hormiguero

Padre e hijo tienen un negocio en conjunto. / El Hormiguero

Las figuras más respetadas del cine argentino, Ricardo Darín y su hijo, el Chino Darín, encontraron un punto de encuentro que va más allá de los rodajes: un negocio familiar que se ha consolidado como una de las productoras más sólidas del mercado.

Ricardo Darín y Chino Darín en la presentación de La odisea de los giles en San Sebastia´n. Foto: Instagram @chinodarin
Ricardo Darín y Chino Darín tienen un emprendimiento familiar.

Ricardo Darín y Chino Darín tienen un emprendimiento familiar.

El negocio familiar de los Darín con un toque especial

Así nació Kenya Films, una empresa que, según su propia presentación web, surge de la "pasión por contar historias". El nombre no es casualidad: rinde homenaje a Kenya, la perrita de la familia, revelando la impronta personal que le quisieron dar a este ambicioso proyecto. El objetivo central de la productora es generar contenido que logre transportar al espectador y apelar a la emoción con un enfoque "profundamente artesanal".

Te Podría Interesar

Ricardo Darín heredó sus dotes actorales a su hijo, el Chino Darín
Ricardo Darín heredó sus dotes actorales a su hijo, el Chino Darín

Ricardo Darín heredó sus dotes actorales a su hijo, el Chino Darín

El padre de la dupla, Ricardo Darín, reveló en una entrevista radial el esfuerzo que implicó poner en marcha la compañía: “Mi hijo me taladró el cerebro durante cinco años para que nos pusiéramos una productora”. El multipremiado actor confesó que su intención era alejarse del vertiginoso ritmo de trabajo. Sin embargo, el entusiasmo inagotable del Chino y la lectura de una novela de Eduardo Sacheri resultaron ser la chispa definitiva para encender el proyecto.

Argentina 1985 .jpg
Una de las tantas exitosas películas de la productora de los Darín.

Una de las tantas exitosas películas de la productora de los Darín.

Finalmente, junto a su socio Federico Posternak, dieron vida oficial a la empresa. Desde entonces, el reconocimiento no se hizo esperar. La productora ya cuenta con más de dos décadas de trayectoria y ostenta un historial de títulos que lograron trascender las fronteras y marcar hitos culturales en el séptimo arte de nuestro país incluyendo producciones aclamadas por la crítica y el público, tales como La Odisea de los Giles, El Amor Menos Pensado, Descansar en Paz y, por supuesto, la nominada al Oscar, Argentina, 1985.

Archivado en

Notas Relacionadas