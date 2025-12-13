De qué se trata el emprendimiento familiar que Ricardo Darín tiene con el Chino y cuánto éxito tiene

El emprendimiento familiar, que combina la experiencia de Ricardo Darín con la mirada fresca del Chino, es responsable de grandes éxitos del cine argentino.

Padre e hijo tienen un negocio en conjunto. / El Hormiguero

Las figuras más respetadas del cine argentino, Ricardo Darín y su hijo, el Chino Darín, encontraron un punto de encuentro que va más allá de los rodajes: un negocio familiar que se ha consolidado como una de las productoras más sólidas del mercado.

Ricardo Darín y Chino Darín en la presentación de La odisea de los giles en San Sebastia´n. Foto: Instagram @chinodarin Ricardo Darín y Chino Darín tienen un emprendimiento familiar. Foto: Instagram @chinodarin El negocio familiar de los Darín con un toque especial Así nació Kenya Films, una empresa que, según su propia presentación web, surge de la "pasión por contar historias". El nombre no es casualidad: rinde homenaje a Kenya, la perrita de la familia, revelando la impronta personal que le quisieron dar a este ambicioso proyecto. El objetivo central de la productora es generar contenido que logre transportar al espectador y apelar a la emoción con un enfoque "profundamente artesanal".

El padre de la dupla, Ricardo Darín, reveló en una entrevista radial el esfuerzo que implicó poner en marcha la compañía: "Mi hijo me taladró el cerebro durante cinco años para que nos pusiéramos una productora". El multipremiado actor confesó que su intención era alejarse del vertiginoso ritmo de trabajo. Sin embargo, el entusiasmo inagotable del Chino y la lectura de una novela de Eduardo Sacheri resultaron ser la chispa definitiva para encender el proyecto.