Laurita Fernández deslumbró en Río con microbikinis y sus looks de verano

El verano brasileño siempre ofrece una escenografía que potencia cualquier look, y fue Laurita Fernández quien lo aprovechó. En las últimas horas, mostró otra tanda de fotos desde Río de Janeiro, en las que lució una microbikini animal print que se volvió tema de conversación apenas apareció en su feed.

Aquella bikini de leopardo, en tonos marrones y con ese corpiño triangular underboob, se volvió uno de sus hits instantáneos. La bombacha colaless de tiro alto completaba un conjunto que se apoyaba en la simpleza, pero que logró impacto por la actitud con la que lo llevó. Sumó además una cap beige con un pequeño bordado frontal, ese accesorio que, lejos de ser un detalle menor, le dio un aire turista-chic muy propio del verano carioca.

En otra de las imágenes, Laurita se mostró de compras entre frutas y verduras en un puesto callejero. Esta vez eligió un look de corset blanco ajustado y delicado, combinado con una maxifalda tejida en tono crudo que dejaba pasar la brisa entre los puntos. Las ojotas reforzaron la comodidad, mientras que la campera marrón oversized sumó ese aire despreocupado.

En otra de las fotos, apareció con una microbikini azul efecto denim y lo combinó con una camisa turquesa usada abierta. A esto, le sumó una capelina de mimbre color natural y anteojos vintage. En algunas imágenes incorporó además un pañuelo satinado estampado en colores llamativos, lo que le permitió jugar con un toque más artístico.