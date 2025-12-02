Los hermanos acusados por el asesinato en una guerra de bandas: uno complicado en prisión y el otro prófugo

La causa por el asesinato de Mauricio Emmanuel Miranda (23), ocurrido durante una guerra de bandas en El Algarrobal , Las Heras , avanzó contra uno de los tres sospechosos: Ezequiel Alejandro Jerez , único detenido de la investigación, a quien la Justicia le dictó la prisión preventiva . Los otros dos acusados son sus hermanos : uno menor de edad y el otro prófugo .

Fue durante una audiencia celebrada en la Sala 3 del Polo Judicial Penal , en la que la jueza Dolores Ramón hizo lugar a la solicitud de la fiscal de Homicidios Claudia Rios , quien lidera la investigación. De esa forma, Jerez continuará tras las rejas mientras avanza el proceso en su contra, en el cual se encuentra imputado como coautor del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego .

El crimen de Miranda ocurrió en la noche del 6 de junio en el interior del barrio San Pablo , en el citado distrito lasherino, concretamente en la intersección de calles Paso Hondo y Montevideo , a unas tres cuadras de su casa.

La reconstrucción oficial sostiene que la víctima fue emboscada por tres sujetos movilizados en un auto. Sin embargo, fuentes allegadas a la investigación subrayaron que Miranda no era el objetivo del ataque, ya que los agresores buscaban atentar contra la vida de un amigo suyo, quien lo acompañaba en ese momento.

Del relato de los testigos surgió que uno de los delincuentes, presuntamente el menor de los Jerez, bajó del vehículo y disparó contra los jóvenes, pero las balas únicamente alcanzaron a Miranda: un proyectil le impactó en la axila y se alojó en su cuerpo, lo que terminó causándole la muerte poco después.

La situación de los hermanos tras el crimen

Horas después de que se perpetrara el crimen, personal de la División Homicidios, de Investigaciones, concretó la detención de Ezequiel Jerez, sindicado como el conductor del auto utilizado por los autores durante el hecho de sangre y en el cual se dieron a la fuga.

Poco después se detuvo al menor de los hermanos Jerez, de tan solo 16 años, a quien señalaron como el autor del disparo que terminó con la vida de Miranda. Debido a que se trata de un menor de edad, fue imputado y quedó alojado en la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), conocido como el exCose.

El tercer hermano involucrado, identificado como Maximiliano Jerez, cuenta con un pedido de captura en su contra tras haberse fugado después de que se cometiera el asesinato.

Guerra de bandas: el contexto de sangre en El Algarrobal

El contexto en el que se dio el asesinato de Miranda corresponde a un conflicto entre bandas delictivas que se disputan desde hace tiempo el territorio de venta de drogas dentro de esa zona de Las Heras, de acuerdo con fuentes investigativas.

Este complicado escenario tuvo su punto de inflexión a comienzos del 2024, ya que en marzo de ese año fue asesinada durante un tiroteo Rocío Fabiana Flores, una joven embarazada. De acuerdo con esa investigación, el novio de la víctima fatal estaba involucrado en el entre el clan Los Castillo, quienes estaban enfrentados con un grupo delictivo liderado por una mujer conocida como la Yeca, quien es familiar de los hermanos Jerez.

operativo policial en algarrobal policia.jpg El megaoperativo desarrollado el año pasado en El Algarrobal. Gobierno de Mendoza

Ambas facciones contaban con "soldaditos" que protagonizaron varios enfrentamientos durante los cuatro meses que duró el conflicto, ya que en mayo del citado año la Policía de Mendoza llevó adelante un megaoperativo que consistió en 36 allanamientos y dio como resultado un total de 16 detenidos, secuestro de drogas listas para su comercialización, armas de fuego y vehículos robados.

En tanto, por el asesinato de la chica embarazada, y la muerte del bebé que esperaba, fue condenado este año Leonardo Alexander León, más conocido como Leo Estrella, a 18 años de prisión.

PORTADA LEO ESTRELLA Leonardo Ezequiel León, alias Leo Estrella, fue condenado por el asesinato de la chica embarazada. MDZ.

Por su parte, en el medio de todo esto se perpetró el asesinato de Miranda, lo que puso la mira de los investigadores nuevamente sobre el conflicto que aún persiste y parece no acabar en El Algarrobal.