Se conoció el motivo por el cual Pablo Laurta habría asesinado al remisero

La fiscal Daniela Montagie habló con los medios y reveló nuevos detalles sobre el asesinato del remisero Martín Sebastián Palacio.

Este jueves, luego de que la Justicia dictara 120 días de prisión preventiva para Pablo Laurta por el crimen de Martín Sebastián Palacio, quien apareció descuartizado cerca de la ciudad de Concordia, la fiscal de la causa reveló nuevos detalles sobre el asesinato del remisero.

“Lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado”, sostuvo Daniela Montagie, en diálogo con la prensa.

El encuentro entre el remisero y Laurta El pasado martes 7 de octubre, cerca de las 20, una cámara de seguridad de la localidad de Concordia, Entre Ríos, registró el encuentro entre Laurta y Palacio. Uno de los detalles que llamó la atención, es que ambos se saludan con un beso, lo cual indica que se conocían de antes. En el video se observa a Laurta con un bolso en la mano. Luego, el remisero le abrió el baúl para que guardará sus cosas.

Video: el encuentro entre Pablo Laurta y Martín Sebastián Palacios Se filtró un video que muestra a Pablo Laurta junto al remisero que está desaparecido “Con el relevamiento de cámaras se constató que salen desde la ciudad de Concordia, desde la terminal. Una cámara lo capta bien al lado, a Palacio, que levanta el baúl desde adentro, baja, se saludan, guardan las pertenencias y viajan”, indicó la fiscal Montagie.

Los reveladores chats entre Laurta y Palacio “Buenas Martín. Saldría el martes 7 a las 20:00 desde Federación Entre Ríos, tengo que pasar por Federal y de ahí a Rafaela. ¿Podrías confirmarme el precio y disponibilidad?”, decía el primer mensaje de Laurta, el cual dio a conocer Concordia Policiales.