Nuevo revés judicial para el policía retirado acusado por el femicidio de su pareja en Junín

Desde comienzos de este año que el policía retirado Héctor Raúl Castro González (50) se encuentra detenido como sospechoso del femicidio de su pareja, Eliana Valeria Speziale , la mujer de 44 años que en febrero fue hallada sin vida en una mini central hidroeléctrica de Junín . Recientemente, el acusado buscó salir de la cárcel, pero la Justicia rechazó el pedido.

Fue durante una audiencia que se desarrolló este lunes en la Sala Remedios de Escalada, del edificio del Poder Judicial en San Martín. Allí, el juez Ricardo Schulz rechazó la solicitud de cese de la prisión preventiva efectuado por la defensa de Castro González . Pero eso no fue todo, el magistrado del Juzgado Penal Colegiado de la Tercera Circunscripción Judicial también le negó la posibilidad de cumplir con la medida cautelar en modalidad domiciliaria .

En la sesión también estuvo presente el fiscal de San Martín-La Colonia Gustavo Jadur , quien lidera la investigación, y se opuso al pedido de la defensa, sosteniendo que aún persiste el riesgo procesal y que el material probatorio es suficiente para mantener tras las rejas al expolicía hasta que enfrente el juicio por jurados por el femicidio de su pareja.

De esa manera, el presunto homicida de la mujer recibió un nuevo revés judicial que lo deja aún más complicado en el expediente. De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, la investigación está a punto de cerrarse y el fiscal del caso requerirá la elevación a debate.

Castro González se encuentra imputado por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género ( femicidio ), que prevé como única pena la prisión perpetua.

El femicidio de Valeria Speziale

Fue el lunes 19 de febrero cuando el cadáver de Speziale fue hallado por un trabajador de la mini usina Triple Salto Unificado (TSU), que funciona en el distrito juninense de Orfila. El cuerpo había quedado atrapado en las puertas del cauce y hubo un importante despliegue policial para retirarlo.

Una vez que los restos fueron identificados, se realizaron las primeras averiguaciones y todo comenzó a apuntar en contra de Castro González, quien estuvo presente en la escena mientras los pesquisas desarrollaban las labores pertinentes y había sido visto horas antes junto a la víctima.

Cerca de las 11 de ese día, una cámara de seguridad tomó al expolicía a bordo de una moto, en compañía de Speziale. Al parecer, ambos habían comenzado hacía un tiempo una relación sentimental, pero la mujer estaba decidida a terminar con el vínculo, surge de la investigación.

Valeria Speziale fue hallada muerta en una usina en Junín y el caso se investiga como femicidio Foto: NA Valeria Speziale fue hallada muerta en una mini usina en Junín y el caso se investiga como femicidio. Gentileza.

Si bien en la génesis de la instrucción los detectives pensaban que podían estar frente a un caso de suicidio, ya que la mujer atravesaba una crisis depresiva, por aquel entonces tenía una lesión en su pierna y no podía manejarse por sus propios medios. Por eso, resultaba imposible que hubiese salido de su casa del barrio Ambrosio, de San Martín, y haya caminado tres kilómetros hasta el Canal Matriz, donde la encontraron sin vida.

Por eso, debido a que la necropsia sostiene que la mujer murió ahogada, la hipótesis de la Fiscalía sostiene que Castro González llevó a la mujer en moto hasta la mini central hidroeléctrica TSU y la arrojó de manera intencional al agua para acabar con su vida.

Además, otra situación que complicó al exfuncionario público fue que tenía el celular de la víctima en su poder y jamás pudo brindar explicaciones certeras sobre esa situación.

Así, con esa y otras pruebas, el fiscal Jadur ordenó su detención, lo imputó y envió a la cárcel. Ahora, casi ocho meses después del inicio de la pesquisa, Castro González está más cerca que nunca de enfrentar el juicio por el presunto femicidio de Valeria Speziale.