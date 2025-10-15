Tensión en Perú: graves enfrentamientos entre manifestantes y la policía

La Policía Nacional del Perú reprimió con gases lacrimógenos una masiva manifestación en Lima. Hubo también enfrentamientos en Arequipa.

Graves incidentes se registraron este miércoles en el centro histórico de Lima, cuando la Policía Nacional del Perú dispersó con gases lacrimógenos a cientos de manifestantes que llegaron hasta los exteriores del Congreso de la República. Las protestas, que también se replicaron en otras ciudades del país, se realizaron en rechazo al Gobierno y al Parlamento.

El grupo de manifestantes, conformado principalmente por jóvenes de la denominada “Generación Z”, junto a colectivos sociales, partidos políticos y gremios laborales, avanzó hasta el Congreso, donde intentaron derribar las rejas de seguridad instaladas por la Policía para evitar su ingreso al recinto legislativo.

Violentas protestas frente al Congreso de Perú Violentas protestas frente al Congreso de Perú Enfrentamientos y fuego frente al Congreso en Lima Durante los enfrentamientos, algunos participantes arrojaron botellas y objetos contundentes contra los agentes. Poco después, se inició un incendio frente al Congreso, lo que obligó al despliegue de unidades policiales para extinguir las llamas y dispersar a los movilizados con el uso de gases lacrimógenos.

Las fuerzas de seguridad formaron un amplio cordón policial que rodeó a los manifestantes, obligándolos a replegarse hacia un puente que conduce al distrito del Rímac, mientras otro grupo permanecía detrás de las barricadas instaladas sobre la céntrica avenida Abancay, uno de los puntos neurálgicos de la capital peruana.