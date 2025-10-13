Perú: el nuevo presidente anuncia cambios tras la destitución de Dina Boluarte

La crisis política en Perú, trajo un nuevo presidente, que avisa que formará un Gobierno "de amplia base", tras la destitución de Dina Boluarte.

El presidente de Perú, José Jerí, ha anunciado la conformación de un gabinete ministerial "de amplia base", dos días después de que el Congreso aprobase la destitución de su predecesora, Dina Boluarte, y tras agradecer el trabajo del expresidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana.

"Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana", ha declarado Jerí en la red social X, donde ha precisado que, "junto al nuevo premier", que aún no ha nombrado, llevará a término "la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada".

Asimismo, en un mensaje posterior, el ahora presidente ha detallado que ese nuevo Gobierno "de amplia base y de reconciliación nacional no estará integrado por ningún congresista de la República o ministro saliente".

Perú mira hacia adelante En cambio, "primará la experiencia en gestión pública, conocimiento del sector o que cuente con habilidades de diálogo y entendimiento de nuestro país", ha asegurado desde Perú.