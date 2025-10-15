Robó una moto en Mar del Plata y atropelló a un policía: así logró ser detenido
Un joven robó una moto, escapó a toda velocidad por el centro de Mar del Plata. Además, atropelló a un agente de la Policía pero logró ser detenido.
Una persecución cinematográfica se produjo este miércoles en el centro de Mar del Plata, cuando un joven que circulaba en una moto robada intentó huir de la Policía, manejando a contramano por calles repletas de peatones y turistas. Durante su escape, atropelló a un efectivo que intentó interceptarlo pero terminó detenido.
Todo comenzó por la tarde, cuando personal policial detectó a un sujeto con actitud sospechosa en pleno centro y alertó al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Desde allí, las cámaras de seguridad siguieron cada movimiento del joven, que conducía una moto de baja cilindrada y se desplazaba a gran velocidad.
Te Podría Interesar
Persecución a contramano en Mar del Plata
Las imágenes muestran al delincuente transitando a contramano por arterias muy concurridas como Belgrano, la peatonal San Martín —llena de delegaciones de los Juegos Bonaerenses— e incluso la avenida Colón. En medio de la huida, embistió a un policía que intentaba detenerlo, generando escenas de tensión y peligro para los transeúntes.
El operativo incluyó patrulleros y motos de la Policía Bonaerense, y finalizó cuando el fugitivo cayó al asfalto en la esquina de Moreno y Olazábal.
Al identificarlo, los uniformados confirmaron que el joven tenía un pedido de captura vigente y que la moto también registraba pedido de secuestro, según informó el portal 0223.