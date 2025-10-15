Robó una moto en Mar del Plata y atropelló a un policía: así logró ser detenido

Un joven robó una moto, escapó a toda velocidad por el centro de Mar del Plata. Además, atropelló a un agente de la Policía pero logró ser detenido.

En una tremenda persecución, la Policía logró detener a un joven que robó una moto y escapó a contramano por el centro de Mar del Plata, donde atropelló a un agente . Foto: 0223

Una persecución cinematográfica se produjo este miércoles en el centro de Mar del Plata, cuando un joven que circulaba en una moto robada intentó huir de la Policía, manejando a contramano por calles repletas de peatones y turistas. Durante su escape, atropelló a un efectivo que intentó interceptarlo pero terminó detenido.

Todo comenzó por la tarde, cuando personal policial detectó a un sujeto con actitud sospechosa en pleno centro y alertó al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Desde allí, las cámaras de seguridad siguieron cada movimiento del joven, que conducía una moto de baja cilindrada y se desplazaba a gran velocidad.

Persecución a contramano en Mar del Plata Las imágenes muestran al delincuente transitando a contramano por arterias muy concurridas como Belgrano, la peatonal San Martín —llena de delegaciones de los Juegos Bonaerenses— e incluso la avenida Colón. En medio de la huida, embistió a un policía que intentaba detenerlo, generando escenas de tensión y peligro para los transeúntes.

El operativo incluyó patrulleros y motos de la Policía Bonaerense, y finalizó cuando el fugitivo cayó al asfalto en la esquina de Moreno y Olazábal.