"Queda gobierno de corrupción para rato", el polémico furcio de la vicepresidenta de España que se hizo viral

La vicepresidenta y ministra de Trabajo del gobierno de España , Yolanda Díaz , protagonizó un insólito lapsus en el Senado al asegurar que " queda gobierno de corrupción para rato ", en lugar de referirse al "gobierno de coalición ". El error desató una eufórica ovación y fuertes burlas de la oposición conservadora del Partido Popular (PP) y en redes sociales.

El furcio de Díaz, miembro del gobierno socialista de Pedro Sánchez , ocurrió mientras defendía una reforma para proteger de despidos a trabajadores que denuncien corrupción y pedía apoyo al PP.

La ministra se dirigía a la vocera del PP en el Senado, Alicia García, cuando dijo: “ Sigan así y no gobernaran jamás... queda gobierno de corrupción para rato ”.

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska , intentó controlar el daño argumentando que Díaz había utilizado con ironía "el calificativo" que la oposición usa para referirse al gobierno.

Por su parte, Díaz publicó un video en Instagram reconociendo el lapsus, que atribuyó a la imposibilidad de tomarse en serio las sesiones de control debido a las interrupciones y gritos.

El Partido Popular (PP) capitalizó el error de inmediato, compartiendo el video en X con el mensaje: “Por fin dicen la verdad en algo”. Mientras tanto, el escándalo se multiplicó en redes sociales, donde miles de usuarios se sumaron al escarnio.

¿Qué escándalos de corrupción enfrenta el gobierno de Pedro Sánchez?

El lapsus de Díaz ocurre en un momento de intensa presión judicial sobre el entorno cercano del presidente Pedro Sánchez, lo que intensifica la ofensiva política de la oposición: