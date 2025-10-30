Cómo hacer en casa unas papas fritas "vudú", el plato más tentador del estilo americano

Las papas fritas vudú nacieron como una guarnición, pero se ganaron fama propia. Su sello distintivo es la mezcla de condimentos al estilo cajún —picante, ahumado y con notas de ajo y orégano— combinada con una salsa de queso cremosa y un toque de aderezo ranch.

El resultado es una bomba de sabor, perfecta para acompañar hamburguesas, alitas o simplemente para comer con las manos mirando una serie.

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta a gusto

2 cucharadas de aceite de oliva

Lo que necesitás para una exquisita salsa de queso

1 cucharada de manteca

1 cucharada de harina

1 taza de leche

1 taza de queso cheddar o el que tengas a mano (puede ser cremoso o tybo rallado)

Para finalizar:

Un chorrito de aderezo tipo ranch o mayonesa con hierbas

Perejil picado para decorar

El paso a paso para las papas fritas vudú

Precalentar el horno a temperatura fuerte (220 °C).

Preparar la mezcla de condimentos: en un bowl pequeño unir el pimentón, la cayena, el orégano, la cebolla y el ajo en polvo, la sal y la pimienta.

Rebozar las papas con el aceite de oliva y la mitad del condimento.

Hornear las papas hasta que estén doradas y crocantes (aproximadamente 30 minutos).

Mientras tanto, hacer la salsa de queso: derretir la manteca en una cacerola, sumar la harina y cocinar dos minutos. Agregar la leche de a poco, revolviendo hasta que espese. Incorporar el queso y batir hasta que se derrita por completo.

Condimentar la salsa con el resto de las especias y mantenerla caliente.

Servir: colocar las papas en una fuente, cubrir con la salsa de queso, un toque de aderezo ranch y espolvorear con perejil.

Un plato irresistible y adaptable

Podés ajustar el picante a tu gusto, usar queso azul para una versión más intensa o reemplazar la salsa ranch por una mezcla casera de yogur, mayonesa y eneldo.

Y aunque se inspiran en la comida rápida estadounidense, las papas vudú tienen todo para convertirse en un clásico argentino: fáciles, sabrosas y perfectas para compartir.