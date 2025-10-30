Cómo hacer en casa unas papas fritas "vudú", el plato más tentador del estilo americano
Crujientes, picantes y con un toque cremoso irresistible: las “papas vudú” son una receta popular en los locales de comida rápida de Estados Unidos, donde se sirven bañadas en salsa de queso y aderezo ranch.
Las papas fritas vudú nacieron como una guarnición, pero se ganaron fama propia. Su sello distintivo es la mezcla de condimentos al estilo cajún —picante, ahumado y con notas de ajo y orégano— combinada con una salsa de queso cremosa y un toque de aderezo ranch.
El resultado es una bomba de sabor, perfecta para acompañar hamburguesas, alitas o simplemente para comer con las manos mirando una serie.
Ingredientes para las papas vudú
1 bolsa de papas fritas congeladas (tipo bastón)
1 cucharadita de pimentón ahumado
½ cucharadita de cayena o ají molido
½ cucharadita de orégano seco
½ cucharadita de cebolla en polvo
½ cucharadita de ajo en polvo
Sal y pimienta a gusto
2 cucharadas de aceite de oliva
Lo que necesitás para una exquisita salsa de queso
1 cucharada de manteca
1 cucharada de harina
1 taza de leche
1 taza de queso cheddar o el que tengas a mano (puede ser cremoso o tybo rallado)
Para finalizar:
Un chorrito de aderezo tipo ranch o mayonesa con hierbas
Perejil picado para decorar
El paso a paso para las papas fritas vudú
Precalentar el horno a temperatura fuerte (220 °C).
Preparar la mezcla de condimentos: en un bowl pequeño unir el pimentón, la cayena, el orégano, la cebolla y el ajo en polvo, la sal y la pimienta.
Rebozar las papas con el aceite de oliva y la mitad del condimento.
Hornear las papas hasta que estén doradas y crocantes (aproximadamente 30 minutos).
Mientras tanto, hacer la salsa de queso: derretir la manteca en una cacerola, sumar la harina y cocinar dos minutos. Agregar la leche de a poco, revolviendo hasta que espese. Incorporar el queso y batir hasta que se derrita por completo.
Condimentar la salsa con el resto de las especias y mantenerla caliente.
Servir: colocar las papas en una fuente, cubrir con la salsa de queso, un toque de aderezo ranch y espolvorear con perejil.
Un plato irresistible y adaptable
Podés ajustar el picante a tu gusto, usar queso azul para una versión más intensa o reemplazar la salsa ranch por una mezcla casera de yogur, mayonesa y eneldo.
Y aunque se inspiran en la comida rápida estadounidense, las papas vudú tienen todo para convertirse en un clásico argentino: fáciles, sabrosas y perfectas para compartir.