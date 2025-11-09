Por qué Mateo Mendoza no fue titular en el Tomba ante Atlético Tucumán

Llamó la atención la ausencia de una de las promesas del Tomba en el equipo titular ante Atlético Tucumán. El motivo de su ausencia.

Godoy Cruz se juega la permanencia esta noche ante Atlético Tucumán, en el Monumental José Fierro. El Tomba visita al Decano por la fecha 15 del Torneo Clausura, obligado a ganar para no sufrir en la última fecha con el descenso.

En el equipo tombino llamó la atención la ausencia de un jugador que fue titular casi todo el torneo: Mateo Mendoza. ¿Por qué no jugó de entrada? Pura y exclusivamente por decisión del DT Omar Asad, quien decidió llevarlo al banco de suplentes.

El Turco consideró que el defensor central sanjuanino, de las inferiores del Expreso, ha bajado el rendimiento y por eso apostó para este encuentro por la experiencia de Federico Rasmussen y de Juan Escobar.

Más allá de la sorpresa, durante las prácticas de la semana, el entrenador ya había dado indicios de esta variante. Mendoza jugó casi todos los minutos del torneo con la camiseta de Godoy Cruz.