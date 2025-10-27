Polémico fallo: qué resolvió la AFA tras el escándalo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy-Deportivo Madryn

Tras la suspensión por denuncias de amenaza del árbitro Comesaña, AFA dio a conocer su resolución sobre el partido de ida y el futuro de la serie del Reducido.

El Tribunal de Disciplina de la AFA dio a conocer este lunes su polémico fallo respecto al escandaloso partido entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Deportivo Madryn, correspondiente a la ida de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El encuentro, que había sido suspendido en el entretiempo por las amenazas de dirigentes jujeños al árbitro Lucas Comesaña, cuando ganaba 1-0 el Lobo, fue dado por perdido para el conjunto local. El resultado oficial quedó 3-0 a favor del Aurinegro, que además llega con ventaja deportiva a la revancha.

La resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA WhatsApp Image 2025-10-27 at 18.50.08 El Tribunal de Disciplina de AFA le dio ganado el partido a Deportivo Madryn ante Gimnasia de Jujuy por 3 a 0. La decisión se tomó luego de analizar el informe presentado por Comesaña y los descargos de ambas instituciones. En su resolución, el Tribunal aplicó al club jujeño una multa de 2.500 entradas generales y confirmó la pérdida del partido, tal como establece el artículo 15.1 del Código Disciplinario.

El informe presentado por el árbitro Lucas Comesaña Informe Además, citó a declarar al presidente Walter Morales y al secretario Leandro Meyer por su presunta participación en los hechos denunciados. ¿Qué informó Comesaña? Que todo comenzó cuando el cuarto árbitro advirtió a la seguridad que un alcanzapelotas debía ser retirado del campo por insultar al juez principal: “Hijo de puta, la concha de tu madre”, asegura que le dijo. Luego, mientras el equipo arbitral se dirigía al vestuario, comenzaron a caer proyectiles desde la platea y se escucharon amenazas desde distintos sectores del estadio.

“En ese momento ingresamos al vestuario, cerramos la puerta y en un breve instante ingresa prepotentemente sin permiso el secretario de Gimnasia de Jujuy, Sr. Meyer, diciéndome de manera amenazante: ‘Hicimos una denuncia por discriminación infantil, ya está en la fiscalía. Salgan a dirigir bien porque de acá no se van, los meto a los cuatro presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy’”, relató el árbitro en el informe.