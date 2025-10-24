El vicepresidente de Godoy Cruz se expresó tras las declaraciones del gobernador de la provincia que hicieron ruido por calle Viamonte.

Luego de un jueves muy agitado por La Bodega, que contó con una sorpresiva práctica a puertas abiertas para el público y la presentación de forma oficial del flamante entrenador Omar Asad, la atención se centró en la respuesta de José Mansur, vicepresidente de Godoy Cruz, a las declaraciones del gobernador Alfredo Cornejo.

El miércoles pasado, durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza + Cambia Mendoza de cara a las elecciones del próximo domingo, el funcionario había afirmado que “la AFA es lo más representativo de la Argentina chanta”, en relación a la compleja situación que atraviesa el Tomba con la permanencia en primera división.

Cornejo AFA Las declaraciones de la máxima autoridad de la provincia, reconocido públicamente hincha del club, llegó a oídos de la Asociación del Fútbol Argentino, por lo que desde Godoy Cruz las respuestas no tardaron en llegar, teniendo en cuenta el panorama que vive la institución.

Qué dijo José Mansur del escándalo entre Alfredo Cornejo y la AFA Este jueves, luego de la presentación del Turco Asad, quien tomó las riendas de la situación fue el vicepresidente José Mansur, quien hizo referencia a las acusaciones de Cornejo: “Tenemos la información de lo que el gobernador de la provincia manifestó. Nosotros no entramos en polémica ni nada, solamente queríamos aclarar cuál es la posición institucional que tiene Godoy Cruz”

jose mansur tomba (2).JPG Mansur habló tras la presentación de Omar Asad como nuevo entrenador. ALF PONCE MERCADO / MDZ “Nosotros estamos con un vínculo muy bueno con la AFA, apoyamos a la AFA en todos los aspectos. Godoy Cruz, cuando se hizo la modificación de los torneos, estuvo de acuerdo, en pos de un desarrollo y una participación mayor de clubes. Eso ha dado una competitividad distinta y una posibilidad muy importante para que los clubes podamos llegar en algún momento a salir campeones”, afirmó el dirigente.