Quiénes son los 3 técnicos más pedidos por los hinchas de River en caso de que no siga Gallardo

Tras quedar eliminado de la Libertadores y la Copa Argentina, Gallardo no aseguró su continuidad en River y los fanáticos comenzaron a analizar alternativas.

El 2025 de River Plate está siendo muy decepcionante. Con los millones invertidos y todos los refuerzos que llegaron en los últimos mercados de pases, Marcelo Gallardo no logró nunca convencer desde el juego, quedó eliminado de la Libertadores y la Copa Argentina, no sumó un solo título desde su regreso y ya comienza a ser resistido por los hinchas.

El último viernes, tras la derrota en semis contra Independiente Rivadavia, el Muñeco hizo explosivas declaraciones en conferencia de prensa y no aseguró su continuidad para el año próximo. Por lo tanto, muchos fanáticos empezaron a analizar alternativas para reemplazarlo en el banco y, a raíz de una encuesta en redes sociales que tuvo miles de interacciones, se posicionaron tres nombres como los favoritos.

Los 3 técnicos más pedidos por los hinchas de River Plate Hernán Crespo Hernán Crespo, hoy en San Pablo, es uno de los favoritos de los hinchas. @SaoPauloFC El más repetido entre los comentarios y citados fue Hernán Crespo, uno de los entrenadores argentinos más prestigiosos del mundo en los últimos años, que supo vestir la banda roja entre 1993 y 1996. El exgoleador gusta en Núñez hace un tiempo ya, desde que ganó la Copa Sudamericana 2020 con Defensa y Justicia. Desde julio, dirige al San Pablo de Brasil.

Eduardo Chacho Coudet El Chacho Coudet, actualmente en el Deportivo Alavés, también tiene bastante aceptación. EFE Otro entrenador que pasó por River como jugador (entre 1999 y 2004) y es deseado por los hinchas es Eduardo Coudet, que realizó un gran trabajo en los bancos de Racing (ganó la Superliga 2019), Rosario Central e Inter de Puerto Alegre. Actualmente, el Chacho se encuentra en el Deportivo Alavés de España, al que arribó a fines del 2024.

Gabriel Milito Gabriel Milito en Chivas desde este 2025, es otro de los más nombrados. @Chivas Por último, hubo muchos también que mencionaron a Gabriel Milito, el único que no tuvo nunca relación alguna con el Millonario. El Mariscal, cuando dirigía al Atlético Mineiro, fue el verdugo del equipo de Marcelo Gallardo en las semifinales de la Libertadores 2024, de la que luego sería subcampeón. El ex defensor central, hoy en Chivas de Guadalajara, también había sonado meses atrás en Boca como alternativa para reemplazar a Fernando Gago.