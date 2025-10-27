El triunfo de Boca complicó a River: así quedó la tabla Anual de clasificación a la Copa Libertadores 2026

Con el triunfo 3-1 ante Barracas, Boca alcanzó el segundo puesto en la Tabla Anual y desplazó a River a zona de repechaje.

Exequiel Zeballos, que le cambió la cara al ataque de Boca, festeja el gol con Merentiel tras darle una asistencia magnífica.

Boca volvió a sonreír en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia. Tras arrancar en desventaja ante Barracas Central, el equipo de Claudio Úbeda reaccionó en el complemento y se impuso 3-1 en el duelo pendiente de la fecha 12 del torneo Clausura 2025.

El local se había puesto en ventaja con un bombazo de Rodrigo Insúa desde 35 metros, pero los cambios del entretiempo cambiaron el rumbo del partido. Milton Giménez, con un doblete, y Miguel Merentiel sellaron la remontada para el Xeneize, que sumó tres puntos vitales en la recta final del torneo.

Con esta victoria, Boca escaló hasta el segundo puesto de la tabla Anual, metiéndose de lleno en zona de clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. A tres fechas del cierre, el equipo desplazó a River Plate, que ahora estaría yendo al repechaje.

En un escenario muy apretado, con nueve puntos en disputa, el equipo de Marcelo Gallardo se distancia a solo un punto de Argentinos Juniors (4°), que encabeza la zona de puestos clasificatorios a la Copa Sudamericana.

El panorama sigue ajustado: solo dos puntos separan a Boca de Deportivo Riestra, quinto en la tabla, por lo que el cierre del Clausura promete ser electrizante.