La tajante defensa de Claudio Úbeda al plan de juego de Boca en el primer tiempo ante Barracas: "No estoy 100% de acuerdo..."
Claudio Úbeda valoró el triunfo, negó que Boca haya jugado mal en la primera mitad y explicó las variantes tácticas que llevaron a la remontada con Barracas.
Tras el triunfo 3-1 de Boca ante Barracas Central en el estadio Claudio Tapia, Claudio Úbeda habló en conferencia y dejó una frase que marcó su postura sobre el análisis del partido: “No estoy cien por ciento de acuerdo en que el primer tiempo no haya sido bueno”.
El entrenador xenieze sostuvo que su equipo tuvo el control del juego, aunque reconoció que le faltó peso ofensivo. “Tuvimos control, nos faltó generar situaciones, sí. Y esa generación era la que necesitábamos por las bandas. Contra un equipo que protege tanto la zona central, primero intentamos con pases filtrados, y como no pudimos, fuimos por las bandas”, explicó.
Claudio Úbeda defendió el primer tiempo de Boca ante Barracas
Úbeda también destacó el trabajo táctico del equipo para revertir el resultado y justificó la paciencia con la que Boca logró imponerse en el segundo tiempo. “Barracas hace difíciles los partidos y hay que saber trabajarlos con el tiempo. Si el partido se abría en el primer tiempo, estaríamos hablando de otra cosa”, cerró el DT.
Más adelante, Úbeda valoró la reacción de Boca en la tarde caliente ante Barracas Central y destacó la madurez del equipo para revertir el resultado: “El resultado y la respuesta del grupo fueron súper importantes. Tuvimos paciencia ante la adversidad y, después del empate, controlamos el partido de otra manera”.
A modo de conclusión, Úbeda definió para qué está Boca. “Estamos para competir y luchar por los objetivos que nos quedan por delante. Somos un club grande que tenemos obligación de salir a triunfar“, sentenció. Luego, añadió: “En estos 3 partidos que nos quedan vamos a hacer eso, no tengo dudas. Tengo mucha confianza en que los jugadores sigan esta línea”.