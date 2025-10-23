El impensado estadio del Ascenso que inspeccionó la Conmebol para albergar partidos internacionales: lo propuso la AFA

Por recomendación de la AFA, la Conmebol envió algunos técnicos para inspeccionar una cancha de la Primera Nacional de cara a competencias futuras.

La jornada de este jueves 23 de octubre trajo grandes novedades en el fútbol argentino luego de que la Conmebol, por recomendación de la AFA, inspeccionara un nuevo estadio del país como posible sede de partidos internacionales. Pero la mayor sorpresa de todas es que no se trató de una cancha de Primera División, sino más bien de una del Ascenso.

En ese contexto, el máximo ente rector de Sudamérica viajó hasta la Patagonia Argentina para conocer el Abel Sastre, la casa de Deportivo Madryn. El estadio ubicado en la provincia de Chubut recibió la visita de algunos técnicos de la Conmebol con el fin de ver si está apto para albergar futuros partidos de carácter continental.

La Conmebol inspeccionó la cancha de Deportivo Madryn como posible sede internacional La noticia fue informada por el propio club aurinegro, que publicó un comunicado en sus redes sociales donde dio a conocer todos los detalles. "Entre los estadios que AFA propuso como posibles sedes de eventuales cotejos de carácter internacional, está el Abel Sastre. Por ello, hoy comenzaron los trabajos de los equipos técnicos de para la habilitación correspondiente", explicó.

Por ello, hoy comenzaron los trabajos de los equipos técnicos de @CONMEBOL para la habilitación… pic.twitter.com/aQQOdysK6r — Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) October 23, 2025 La institución también pasó a contar las tareas que realizados los enviados de la casa madre presidida por Alejandro Domínguez: "Hoy se realizó el análisis de las torres de iluminación, para determinar la compatibilidad con las transmisiones oficiales de televisión". A su vez, añadió que se analizó "la infraestructura e instalaciones del estadio", que fue inaugurado en 2006 y cuenta con una capacidad para 10.000 espectadores.