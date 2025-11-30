El fuerte mensaje de Eduardo Domínguez por la clasificación de Estudiantes a semis tras la polémica con la AFA

Estudiantes volvió a sacar pecho de visitante. Esta vez fue ante el Ferroviario y su DT dejó una frase contundente en medio del clima caliente que rodea al club.

Eduardo Domínguez, DT de Estudiantes, habló luego de la victoria ante Central Córdoba y evitó opinar sobre el conflicto entre el club y la AFA.

Estudiantes de La Plata se metió en semifinales del Torneo Clausura después de vencer 1-0 a Central Córdoba en el estadio Madre de Ciudades. El gol lo marcó el volante ofensivo Tiago Palacios a los 19' del segundo tiempo, en un partido muy friccionado y con poco margen para el lucimiento.

El equipo de Eduardo Domínguez venía envuelto en un clima particular: la polémica del espaldazo en el pasillo ante Rosario Central, la pelea dirigencial entre Juan Sebastián Verón, Pablo Toviggino y Chiqui Tapia, y la previa caliente del duelo en Santiago del Estero. Todo eso quedó flotando en un ambiente pesado, con cancha lenta y desgaste evidente.

El análisis de Eduardo Domínguez tras el triunfo de Estudiantes Tras el triunfo, el Barba Domínguez dejó un mensaje directo. “Yo creo que tanto contra Rosario Central como en este partido, el equipo mostró la cara que generalmente ha mostrado durante todo el año. Y eso nos pone bien, nos da fuerza, porque sabemos que no es fácil jugar estas instancias”, dijo ante la prensa. Y dejó su frase más filosa: “Me parece que el equipo está mostrando la cara y habla donde tiene que hablar”.

El análisis de Domínguez después del triunfo que metió a Estudiantes en semifinales El análisis de Domínguez después del triunfo que metió a Estudiantes en semifinales TNT Sports El DT explicó que el plan pasaba por cuidar la espalda de la defensa ante un rival que explota ese recurso. Reconoció que el primer tiempo fue trabado, pero destacó la mejora con el retroceso en el campo de Facundo Farías: “Encontramos mejores espacios para explotar las espaldas de los laterales rivales y así llegó una muy buena combinación y sabíamos que teníamos que finalizar de de de esa forma. Fuimos certeros, porque tampoco es que nosotros tuvimos grandísimas chances, pero en otros partidos tuvimos grandísimas chances y no lo ganábamos”, aportó.