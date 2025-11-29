El invitado de lujo que le entregó a Lionel Messi el trofeo de campeón de la Conferencia Este

El Inter Miami de Lionel Messi ganó la Conferencia Este y un protagonista impensado fue el encargado de entregar el trofeo ante un estadio rendido.

Lionel Messi levanta el trofeo. Una noche perfecta para el equipo rosa, que goleó, festejó a lo grande y quedó a un paso de su primer título en la MLS.

La escena más llamativa llegó tras el final del partido. El tenista español Carlos Alcaraz, invitado especial y ovacionado en el ingreso al campo, fue el encargado de entregar la copa. Antes, había recibido una camiseta del club con el número 99 y su nombre: un gesto que encendió aún más al público del Chase Stadium.

El gesto inesperado de Carlos Alcaraz en la consagración de Inter Miami Carlos Alcaraz le llevó el trofeo a Lionel Messi e Inter Miami festejó Carlos Alcaraz le llevó el trofeo a Lionel Messi con el que festejó Inter Miami. @MLS Alcaraz le dio un abrazo fuerte a Messi y luego acercó el trofeo a Jorge Mas, propietario del club, quien también tuvo palabras emotivas en medio de la celebración. “Es un sueño hecho realidad. Esto es para Miami, para nuestros aficionados, para la familia. Un esfuerzo extraordinario para el club. Pero sobre todo, uno más”, expresó.

Charly Alcaraz y Leo Messi La postal histórica de Inter Miami: Messi campeón y la copa en manos de Carlos Alcaraz. EFE Messi levantó la copa y se la ofreció a los hinchas, que deliraron con la primera consagración del equipo en el Este. La fiesta fue completa para un Inter Miami que viene en racha y ahora quedó a un paso de la MLS Cup.