El invitado de lujo que le entregó a Lionel Messi el trofeo de campeón de la Conferencia Este
El Inter Miami de Lionel Messi ganó la Conferencia Este y un protagonista impensado fue el encargado de entregar el trofeo ante un estadio rendido.
Inter Miami hizo historia. El equipo liderado por Lionel Messi vapuló por 5-1 a New York City y se consagró campeón de la Conferencia Este, un logro inédito para la franquicia que sigue en plena expansión deportiva en la MLS.
La escena más llamativa llegó tras el final del partido. El tenista español Carlos Alcaraz, invitado especial y ovacionado en el ingreso al campo, fue el encargado de entregar la copa. Antes, había recibido una camiseta del club con el número 99 y su nombre: un gesto que encendió aún más al público del Chase Stadium.
Alcaraz le dio un abrazo fuerte a Messi y luego acercó el trofeo a Jorge Mas, propietario del club, quien también tuvo palabras emotivas en medio de la celebración. “Es un sueño hecho realidad. Esto es para Miami, para nuestros aficionados, para la familia. Un esfuerzo extraordinario para el club. Pero sobre todo, uno más”, expresó.
Messi levantó la copa y se la ofreció a los hinchas, que deliraron con la primera consagración del equipo en el Este. La fiesta fue completa para un Inter Miami que viene en racha y ahora quedó a un paso de la MLS Cup.
El rival saldrá del cruce entre San Diego y Vancouver, que esta noche definen al campeón del Oeste. La final será el sábado 6 de diciembre en el Chase Stadium, donde Messi e Inter Miami buscarán su primera corona de la liga estadounidense.