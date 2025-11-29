Mauricio Macri rompió el silencio sobre la AFA y apuntó contra Claudio Tapia: "Chiqui es producto de una decadencia"
El expresidente habló sobre la polémica de los últimos días en el fútbol argentino y aseguró que el fútbol atraviesa "un proceso de deterioro y de oscuridad".
Mauricio Macri rompió el silencio y habló del escándalo por la conducción de la AFA y cuestionó la gestión del actual presidente Claudio “Chiqui” Tapia, días después de la suspensión a los jugadores de Estudiantes de La Plata y de su presidente, Juan Sebastián Verón.
Al respecto, el expresidente de la Nación lamentó que “algo tan apasionante como es el fútbol, tan lindo como es el fútbol, hoy está sumergido en la oscuridad”. Y enfatizó: “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero y Latinoamérica entera. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”.
Te Podría Interesar
“El ‘Chiqui Tapia’ es un producto de una decadencia, del final de (Julio) Grondona y todo el despelote de la FIFA. Todo eso eclosionó”, criticó, en diálogo con TN.
A su vez, el expresidente de Boca afirmó que sus cuestionamientos a la AFA no son nuevos. Dio cuenta de sus declaraciones en 2023, cuando señaló que “la AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos todo el tiempo y sumar equipos a Primera División”.
“No existe la competencia, la meritocracia, el Fair Play y las reglas de juego. El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”, había manifestado.
También había tomado partido para la llegada de las sociedades anónimas en el fútbol: “La sociedad argentina cambió y también va a ir a un fútbol más moderno donde se permita, en libertad, decidir; si los socios quieren votar para que sean sociedades anónimas y traer alguien que invierta para hacer las cosas profesionalmente, que lo decidan ellos y no las dirigencias”.
En los últimos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta sobre la AFA. "Acá hay muchas irregularidades", afirmó en diálogo con Radio Mitre, y anunció que desde el Senado investigará la transparencia de la AFA.
La futura senadora sostuvo que los clubes "están de rehenes", cuestionó la discrecionalidad en la toma de decisiones y apuntó a un sistema de votación que consideró opaco. "¿Cómo es la democracia interna? ¿Por qué es una elección indirecta?", señaló, recordando el histórico "38 a 38". También denunció la existencia de "figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias", y aseguró que si hubiera una consulta popular, el presidente de la AFA "no se queda un día".