Mauricio Macri rompió el silencio sobre la AFA y apuntó contra Claudio Tapia: "Chiqui es producto de una decadencia"

Al respecto, el expresidente de la Nación lamentó que “algo tan apasionante como es el fútbol , tan lindo como es el fútbol, hoy está sumergido en la oscuridad”. Y enfatizó: “Pasaron muchas cosas, muchos accidentes desgraciados para que estemos donde estamos. Vamos en contra de lo que está haciendo el mundo entero y Latinoamérica entera. Las consecuencias las vamos a seguir pagando”.

“El ‘Chiqui Tapia’ es un producto de una decadencia, del final de (Julio) Grondona y todo el despelote de la FIFA. Todo eso eclosionó”, criticó, en diálogo con TN.

A su vez, el expresidente de Boca afirmó que sus cuestionamientos a la AFA no son nuevos. Dio cuenta de sus declaraciones en 2023, cuando señaló que “la AFA ha hecho cosas populistas aberrantes, como suspender descensos todo el tiempo y sumar equipos a Primera División”.

“No existe la competencia, la meritocracia, el Fair Play y las reglas de juego. El fútbol expresa lo que pasa en la sociedad; lo que hizo Tapia es imperdonable”, había manifestado.

También había tomado partido para la llegada de las sociedades anónimas en el fútbol: “La sociedad argentina cambió y también va a ir a un fútbol más moderno donde se permita, en libertad, decidir; si los socios quieren votar para que sean sociedades anónimas y traer alguien que invierta para hacer las cosas profesionalmente, que lo decidan ellos y no las dirigencias”.

En los últimos días, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, redobló la apuesta sobre la AFA. "Acá hay muchas irregularidades", afirmó en diálogo con Radio Mitre, y anunció que desde el Senado investigará la transparencia de la AFA.

La futura senadora sostuvo que los clubes "están de rehenes", cuestionó la discrecionalidad en la toma de decisiones y apuntó a un sistema de votación que consideró opaco. "¿Cómo es la democracia interna? ¿Por qué es una elección indirecta?", señaló, recordando el histórico "38 a 38". También denunció la existencia de "figurones alrededor de Tapia, con fortunas millonarias", y aseguró que si hubiera una consulta popular, el presidente de la AFA "no se queda un día".