"Ayudame a que me vaya": Mauricio Macri reveló el pedido que le hizo su padre antes de morir

El expresidente Mauricio Macri reveló este sábado en un posteo de X un impactante fragmento de su libro "Franco", donde recuerda el último diálogo con su padre.

Mauricio Macri contó que Franco Macri en uno de sus últimos momentos de lucidez, le pidió que lo ayudara a “irse”.

Mauricio Macri sorprendió este sábado con una de las confesiones más íntimas de su vida familiar. En un posteo en X donde refleja un fragmento de la entrevista con Diego Sehinkman que forma parte de su libro "Franco", el expresidente reconstruyó la última e impactante diálogo que mantuvo con su padre, Franco Macri, antes de su muerte.

“Fue mi última conversación con papá”, escribió Macri junto a un video en el que relata dolido el episodio. Según contó, estaba en la Casa Rosada, en medio de una reunión interna, cuando recibió un llamado urgente que le avisaba que su padre quería verlo. Según contó, en ese momento el empresario estaba casi desconectado de la realidad. “Suspendí todo y salí rápido. Sentí que podía ser el último momento de lucidez”, explicó.

Al llegar a la casa, Franco lo esperaba sentado en la cama de su habitación. Macri recordó que lo recibió con una sonrisa y enseguida fue al punto: “Yo te vengo a decir algo difícil…"

El impactante relato de Mauricio Macri El exmandatario detalló que su padre, debilitado y sin autonomía, atravesaba una etapa de fuerte deterioro físico y emocional. “Yo soy Franco Macri, me dice. Vos entendés, ¿no? Yo a esta gente no la conozco. Lo decía por las enfermeras y las chicas que trabajaban allí y sentía que no no tenía intimidad. Y yo estoy acá, me tienen que bañar, me tienen que limpiar el culo, dice. Yo soy Franco Macri y ya no puedo hacer más nada de lo que yo sabía hacer. Vos sos mi primogénito y me tenés que ayudar a que me vaya", develó el expresidente.

La última conversación que tuve con él. Estaba en Casa Rosada y me llamaron diciendo que quería verme.



Fragmento de la entrevista con Diego Sehinkman por el lanzamiento de mi libro “Franco”. pic.twitter.com/qkCBqrd389 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 29, 2025 Según su relato, a pesar del pedido que le expresó su padre, entre la súplica y la orden, él le intentó explicar: "Entiendo perfectamente, pero eso es legalmente no viable, no está permitido, le contesté. Pero entonces él me dice: Lo tenés que hacer porque yo no me merezco esto. No puedo estar en manos de gente que me baña".