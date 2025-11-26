José Luis Chilavert metió a Mauricio Macri en la pelea de Estudiantes-AFA: "Me extraña su silencio"

La polémica entre la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) y el club Estudiantes de La Plata cada vez se vincula más con el ámbito político. Luego del pronunciamiento del propio Javier Milei, el exarquero José Luis Chilavert salió a pedir que Mauricio Macri intervenga.

La disputa entre el dirigente del “pincha”, Juan Sebastián Verón, y el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, por el título otorgado de manera sorpresiva —y la respuesta del plantel de Estudiantes— sumó un nuevo capítulo con el reclamo del ídolo de Vélez a Macri, presidente de la Fundación FIFA.

En diálogo con Radio Rivadavia, Chilavert tomó partido a favor de Verón y exigió que el líder PRO se expida a favor del presidente de Estudiantes. “Me preocupa el silencio de todos los presidentes, pero a la vez, si interviene la Justicia, por ejemplo, Mauricio Macri, presidente de la Fundación FIFA, lo tiene al lado a (Gianni) Infantino. Mauricio Macri conoce a la perfección la mafia. Me extraña el silencio de él”, afirmó.

El exarquero, quien ha expresado públicamente su simpatía hacia el Gobierno libertario, profundizó sus críticas a Macri: “Porque para criticar al presidente Milei está. Y ahora que se roban todo en el fútbol argentino, no dice nada”, lanzó. Luego, exigió que Macri “debería salir a apoyarlo a Verón”, ante la supuesta soledad de Verón en la disputa con la AFA.

El enfrentamiento entre Verón y Tapia se reavivó en los últimos días a raíz de la decisión adoptada por la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de declarar campeón anual a Rosario Central tras sumar la mayor cantidad de puntos en las fases de grupos del Torneo Apertura y Clausura 2025.

Pese a que causó un repudio masivo, Estudiantes quedó en el ojo de la tormenta luego de que sus jugadores rechazaran en cancha reconocer a los campeones. Además, Verón, denunció que el club no estuvo presente ni votó a favor del título otorgado a Rosario Central. No obstante, tanto la AFA como la LPF aseguraron que la decisión fue “aprobada por unanimidad” en el Comité Ejecutivo, con presencia de representantes de todos los clubes involucrados, incluyendo al vicepresidente de Estudiantes, Pascual Caiella, versión que fue desmentida por EDLP.

La polémica escaló aún más cuando la AFA emitió una resolución para exigir que, al momento de enfrentarse ambos equipos, los jugadores de Estudiantes brindaran un pasillo de honor al plantel de Rosario Central, como homenaje al campeón. Los futbolistas del conjunto platense lo hicieron, pero dándoles la espalda a los de Rosario, ampliando exponencialmente el enfrentamiento y la polémica, al punto que la AFA evalúa sanciones.

La declaración del ex arquero no solo busca cuestionar la legitimidad del título otorgado a Rosario Central, sino que pretende presionar para que los dirigentes con influencia internacional se expresen sobre la situación, ante la posibilidad de que la AFA sancione a Estudiantes a través del Tribunal de Disciplina.