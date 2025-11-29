En medio de la pelea con el Gobierno, el titular de la FIFA respaldó a Tapia

El titular de la FIFA, Gianni Infantino, destacó "la experiencia y el compromiso" dirigencial de Claudio Tapia al frente de la AFA y en la Conmebol.

El escenario político del fútbol argentino atraviesa uno de sus momentos más tensos, pero desde el corazón de la FIFA llegó un respaldo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, cuyos aportes “serán valiosos”, según los directivos del ente rector del fútbol.

Gianni Infantino, presidente del máximo organismo del fútbol mundial, felicitó oficialmente a Tapia por su confirmación como miembro del Consejo de la FIFA hasta 2026, enviándole una carta que fue interpretada como un fuerte mensaje de apoyo institucional en medio de su pelea con el Gobierno nacional.

El titular de la FIFA respaldó a Claudio Tapia El documento remarcó que su designación responde a una “fuerte señal de confianza” por parte de las asociaciones de Sudamérica, destacando su experiencia y conducción al frente de la AFA.

En el texto, firmado por Infantino y el secretario general Mattias Grafström, se subrayó que Tapia seguirá siendo una pieza importante dentro del Consejo, valorando su mirada dirigencial: “Será un placer seguir contando con su experiencia y compromiso. Estamos plenamente convencidos de que sus aportes serán valiosos para enriquecer debates y trabajar juntos en el desarrollo del deporte”.