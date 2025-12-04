La Corte frenó la última vía de Julio De Vido para dar vuelta su condena por administración fraudulenta

El máximo tribunal rechazó un recurso del ex ministro de planificación donde apuntaba a anular la sentencia dictada hace tres semanas cuando los supremos dejaron firme la condena de 4 años de prisión.

La Corte frenó la última vía de Julio De Vido para dar vuelta a su condena por administración fraudulenta.

La Corte Suprema de Justicia rechazó el último intento del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido de revertir su condena en la causa por la tragedia ferroviaria de Once al desestimar un recurso con el que buscaba anular la sentencia dictada hace tres semanas.

A través de sus abogados, Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, el ex funcionario presentó un “recurso de reposición” donde cuestionaba la validez de la sentencia del máximo tribunal que días atras dejó firme la condena a cuatro años de prisión por defraudación al Estado.

Los defensores legaban la existencia de un “marcado error” con impacto institucional y sostenían que la causa se encontraba prescripta, por lo que la condena no podía hacerse efectiva. Sin embargo, los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti descartaron la presentación al señalar que las decisiones de la Corte solo pueden revisarse en casos excepcionales de error manifiesto, cosa que para ellos no ocurrió.

De Vido fue considerado partícipe necesario en el manejo irregular de fondos destinados al sistema ferroviario, cuya falta de control contribuyó al deterioro del servicio de la línea Sarmiento. Ese fallo llevó al Tribunal Oral Federal 4 a ordenar su detención inmediata, cuestión que se concretó con su entrega el pasado 13 de noviembre.