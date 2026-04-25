Fuerte cruce internacional por Malvinas entre un periodista inglés, el hijo de Trump y Luis Caputo

El conflicto por las Malvinas volvió a escalar, esta vez en el terreno digital, con un intercambio que cruzó fronteras. El periodista británico Piers Morgan y Eric Trump protagonizaron un cruce que rápidamente se viralizó, en medio de versiones sobre un posible cambio en la postura de Estados Unidos respecto al respaldo histórico a Reino Unido .

Todo comenzó con un mensaje irónico de Morgan, quien planteó que si Washington pretendía “quitarle” las islas a Gran Bretaña, entonces su país debería reclamar Estados Unidos.

La respuesta no tardó en llegar: Eric Trump, el hijo del presidente de EE.UU., replicó con una crítica velada a la situación política en Londres, aludiendo a la gestión del alcalde Sadiq Khan.

En ese intercambio también se metió el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, quien apeló a una chicana futbolera para desacreditar al periodista británico, recordando su preferencia por Cristiano Ronaldo por sobre Lionel Messi.

posteo de eric trump

Cruce internacional por Malvinas

La polémica se da en un contexto más amplio, luego de que trascendiera —a partir de un informe internacional— que el expresidente Donald Trump evaluaría modificar el respaldo de su país al Reino Unido en el diferendo por el archipiélago. La posibilidad encendió alarmas diplomáticas y provocó una rápida reacción del gobierno británico, que volvió a insistir en el principio de autodeterminación de los isleños.

toto caputo

Desde Argentina, la respuesta fue inmediata. El canciller Pablo Quirno rechazó ese argumento y reafirmó que se trata de una situación colonial que debe resolverse mediante negociaciones bilaterales. En la misma línea, el presidente Javier Milei reforzó el reclamo histórico con un mensaje contundente en redes sociales.

Así, entre ironías, posicionamientos políticos y referencias deportivas, la disputa por la soberanía de las Malvinas volvió a ocupar el centro de la escena internacional, esta vez con epicentro en las redes sociales.