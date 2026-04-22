Confirmaron el procesamiento de De Vido por enriquecimiento ilícito y va a juicio oral

La situación judicial de Julio De Vido sumó un nuevo avance en su contra: la Cámara Federal porteña confirmó su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito y dejó la causa a un paso de la instancia de juicio oral. La resolución también alcanzó a su esposa, Alessandra Minnicelli , señalada como partícipe necesaria.

La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, quienes avalaron la investigación instruida por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Carlos Stornelli.

En su resolución, el tribunal consideró acreditado, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa, que el exfuncionario habría incrementado su patrimonio de manera “apreciable e injustificada” durante su paso por la función pública y en los años posteriores.

La investigación se centró en la evolución de los bienes del matrimonio durante el período en que De Vido estuvo al frente del Ministerio de Planificación Federal, entre 2003 y 2015, así como en los dos años siguientes.

Según el análisis judicial, el incremento patrimonial bajo sospecha ronda los 690.000 dólares y no tendría respaldo en ingresos legítimos. En ese esquema, la Cámara sostuvo que Minnicelli habría colaborado en la realización de operaciones destinadas a canalizar esos fondos.

El expediente también incorporó elementos provenientes de otras causas judiciales, lo que permitió reconstruir parte de los movimientos financieros investigados.

Cruces con otras causas judiciales

Entre los antecedentes que nutren la investigación figura la causa conocida como “Cuadernos”, actualmente en trámite ante el Tribunal Oral Federal N°7, donde se analizan presuntos pagos ilegales vinculados a la obra pública.

También se consideró la condena por lavado de dinero contra una exempleada doméstica del matrimonio, un expediente que aportó información sobre maniobras de ocultamiento patrimonial.

Este entrecruzamiento de causas refuerza la hipótesis de los investigadores sobre la existencia de circuitos destinados a justificar o disimular incrementos de patrimonio.

Un paso previo al juicio oral

Con la confirmación del procesamiento, el caso queda en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, instancia en la que se evaluará la responsabilidad penal de los acusados.

Mientras tanto, De Vido permanece detenido en el penal de Ezeiza, donde cumple condena por la tragedia ferroviaria de Once. En los últimos días, la Justicia volvió a rechazar un pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa en función de su estado de salud.