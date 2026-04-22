La Dirección de Minería realizó una inspección de campo en Malargüe: qué buscaban

Desde Minería explicaron que la ley habilita a que la autoridad realice inspecciones geológicas y mineras para, entre otras cosas, verificar el cumplimiento de obligaciones legales y técnicas.

La Dirección de Minería buscaba constatar la existencia en el suelo de óxidos y sulfuros de hierro conocidos como Cerro Franke.

En Malargüe, la Dirección de Minería realizó una inspección geológica con el objetivo de constatar la existencia en el suelo de óxidos y sulfuros de hierro conocidos como Cerro Franke. Según detallaron las autoridades, el operativo se desarrolló conforme lo establecido en la Ley 9529/24, según lo estipulado en el Código de Procedimiento Minero.

En ese sentido, Jerónimo Shantal, director de Minería, explicó que la normativa habilita a que la autoridad minera realice "inspecciones geológicas y mineras, verificar el cumplimiento de obligaciones legales y técnicas, y requerir el acceso a los sitios de trabajo junto con la colaboración de los titulares".

De este modo, con presencia de personal del Departamento de Geología de la Dirección de Minería, el equipo inició el recorrido desde el puesto Márquez, con acceso desde la Ruta Nacional 40, y prosiguió por una huella vinculada al área petrolera PCR Cerro del Medio hasta alcanzar el afloramiento ubicado en las inmediaciones del arroyo Chacay.

¿Qué encontraron durante la inspección? Al arribar al destino, se constató que la geología del área está vinculada a cuerpos intrusivos dioríticos con mineralizaciones tipo skarn ferrífero, clasificados por el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) como depósitos metasomáticos. Además, se verificaron minerales como pirrotina, hematita y pirita, distribuidos en cuerpos mineralizados de carácter irregular.

Cabe destacar que durante la inspección también se rescataron muestras representativas para realizar análisis en laboratorio, con la finalidad de avanzar en la caracterización del yacimiento.