Con el foco puesto en la minería, comenzó la Semana de la Ingeniería

Este miércoles comenzó en el Centro Argentino de Ingenieros (CAI) una nueva edición de la Semana de la Ingeniería , el evento que reúne anualmente a los protagonistas del rubro y en donde la minería fue la gran protagonista de la jornada.

Bajo el lema “Minería estratégica para un mundo en transición”, la actividad fue el eje sobre el cual se desarrolló la agenda del primer día de actividades, en donde diferentes referentes disertaron sobre el futuro y la actualidad del desarrollo minero en el país.

El evento reúne a destacados referentes de la industria, la academia y el sector público para debatir el rol de la actividad y los minerales críticos en el desarrollo económico argentino y en la transición energética global.

En un contexto internacional marcado por la creciente demanda de cobre, litio y otros recursos estratégicos, el foco gira en torno a las oportunidades que tiene Argentina para consolidarse como un actor relevante.

Una de las presencias fuertes del evento fue la de Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación , quien destacó la importancia del RIGI y marcó que ya son 9 los proyectos aprobados bajo este régimen: “El sector representa casi el 50% de los proyectos aprobados del RIGI y el 25% de la inversión comprometida”, señaló.

Además, afirmó que para 2030 se espera que las exportaciones de litio alcancen los US$ 7.400 millones, posicionando al país como tercer exportador mundial del mineral: “En cuanto al cobre, en los próximos 10 años es razonable prever que nuestra producción podría alcanzar alrededor de 1.6 millones de toneladas por año”, resaltó.

Luis Lucero Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, fue el primer orador del evento. CAI

Por su parte, el presidente del Centro Argentino de Ingenieros, Pablo Bereciartua, destacó que la minería moviliza cerca de 180 proyectos, generando alrededor de 40.000 puestos de trabajo: “La minería está generando para la Argentina cerca de 7,5% de las divisas y en varias de las provincias representa cerca del 80% de las exportaciones. Esto es solo el comienzo”, explicó.

Finalmente, el anfitrión del evento Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina, señaló que la actividad tiene la potencialidad “para cambiar la realidad Argentina”: “Cuando vemos el mercado mundial, los minerales para el transporte y almacenamiento de la energía se volvieron críticos. Argentina tiene un montón de cobre y litio por desarrollar y esa es la gran oportunidad que tenemos hoy en un mundo que necesita muchísimo más de esto”, afirmó.

Pablo Bereciartua presidente del CAI Pablo Bereciartua, presidente del CAI, habló acerca de la importancia de la minería. CAI

La agenda minera continuará este jueves

Para este jueves se prevé una Mesa Federal para comenzar la jornada, con la presencia de la vicegobernadora mendocina, Hebe Casado; el vicegobernador de Catamarca, Rubén Roberto Dusso; y el ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea.

Luego, se abordará la relación de la actividad con el medio ambiente, el agua y los glaciares, con un panel integrado por empresarios y funcionarios provinciales, entre quienes estará el director de Minería de Mendoza, Jerónimo Shantal.

Durante la mañana se realizarán otros paneles, los cuales se tratarán temas como la capacitación y la formación, la innovación, la licencia social y la relación con las diferentes comunidades. Las actividades podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube del Centro Argentino de Ingenieros.