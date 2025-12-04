Presupuesto 2026: el Gobierno define la convocatoria a extraordinarias  y apunta a un diciembre híper activo.

El Presupuesto 2026 se trataría a fin de año, según los cálculos más optimistas del Gobierno. El rol de Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem.

Se espera que el viernes a última hora se publique la convocatoria a extraordinarias, con la firma de Javier Milei, en el Boletín Oficial, hasta el 31 de diciembre. La prioridad, fijada por los gobernadores, será la aprobación del Presupuesto 2026.

En este contexto, el Gobierno negociará los votos de la ley fiscal junto con los proyectos de reforma laboral y tributaria. Ambas negociaciones se harán en paralelo en cada Cámara. El Presupuesto y la reforma tributaria se tratarán primero en Diputados, y la modificación de la ley de trabajo ingresaría primero al Senado.

Así, el Gobierno apelará a un viejo método de la política: plata por votos. El ministro del Interior, Diego Santilli, negocia con los gobernadores y con los diputados la letra chica del Presupuesto. La gestión política dentro del Congreso quedó en manos de la flamante jefa del bloque La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, en el Senado, y del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, en Diputados, que trabaja para abrir las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Legislación del Trabajo y Legislación Penal.

milei y bullrich Presidencia “Tenemos suficientes senadores como para discutir y hablar, y sabemos que las leyes laborales algunos no las van a votar, entonces tenemos que dialogar con quienes tienen voluntad de transformación”, afirmó Bullrich esta mañana en una entrevista radial. Al mismo tiempo, confirmó que las negociaciones ya comenzaron.

Al unísono, todos los gobernadores dejaron un mismo mensaje: “Discutimos lo que quieran discutir en el Congreso, pero primero necesitamos un Presupuesto”. Con esa premisa, el Colo aceleró las gestiones dentro de la Casa Rosada para apurar la definición de las planillas que determinan el ingreso y la salida de dinero de las cuentas públicas. El año pasado, en medio de una estrategia trazada por Santiago Caputo, el oficialismo definió que no iba a haber Presupuesto.