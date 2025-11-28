Sin peronismo (ni izquierda) Jorge Macri armó mayoría en Legislatura atomizada

La sesión clave del año en la Legislatura porteña , se retomó en la jornada del jueves a la noche y recién cerca de las siete de la mañana de este viernes, se anunció la sanción de la ley que crea el Servicio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Se trató del debate más importante para la gestión de Jorge Macri como es el Presupuesto 2026 y las leyes que lo acompañan. Sin quórum propio y con la necesidad de aprobar las normas, hubo jornadas cargadas de negociaciones.

En ese clima, alrededor de las 8 de la mañana de este viernes, Jorge Macri festejó la sanción del Presupuesto 2026 que le permitirá llevar adelante una fuerte inversión en obra pública con eje en la movilidad y con equilibrio fiscal.

El Jefe de Gobierno también consiguió la aprobación para tomar endeudamiento para volcar en el sistema de subterráneos, por 365 millones de dólares.

En principio el oficialismo porteño buscó el apoyo de La Libertad Avanza (LLA) aunque con sus votos no alcanzaba, ya que entre el PRO y los libertarios reúnen 15 bancas cuando se requerían 31 de las 60 del recinto para la sanción de las leyes económicas. Así, LLA presentó un listado de propuestas que, de tomarlas el Gobierno porteño sumaría los votos del bloque que conduce Pilar Ramírez, la legisladora que se referencia con Karina Milei.

La votación además mostró el realineamiento de sectores que en su momento mantuvieron alianza con el PRO.

El Presupuesto 2026 finalmente se aprobó con 38 votos positivos, un ausente y 21 votos negativos (izquierda y peronistas) de los 60 del recinto.

Es decir, funcionó la oposición que mantuvo su postura en el ya tradicional voto negativo que manifiestan el peronismo con Unión por la Patria, bloque que conduce la legisladora Claudia Neira y por su parte la izquierda que representan 3 legisladores.

Entre el peronismo, que es primera minoría en el recinto con 18 bancas y la izquierda mantienen un número estratégico ya que suman 21 votos con 39 que quedan pero que no llegan a 40 (dos tercios) en caso de ser necesario. Es decir que por 1 voto el ofcialismo y aliados no tienen dos tercios.

La votación resultó entonces con 38 votos positivos que sumaron además de LLA y el PRO, el radicalismo, el larretismo también, legisladores que ya terminan el mandato como Yamil Santoro o Eugenio Casielles y Ramiro Marra (ausente), y entre otros la bancada de Graciela Ocaña, aliada a Horacio Rodriguez Larreta y diputados del MID.

Es decir que todo el arco de opositores y exaliados representados en el recinto porteño sumaron su voto y habrá que ver si con la renovación de bancas se mantienen esas alianzas en el recinto. En principio la decisión del Gobierno de la Ciudad fue votar las leyes clave, como el presupuesto 2026, con la actual conformación y no esperar el recambio de bancas del próximo 10 de diciembre.