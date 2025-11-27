Sesión clave de trasnoche en la Legislatura porteña por el Presupuesto 2026

Los acuerdos para reunir los votos para el Presupuesto 2026 demoraron inicio de debate y la sesión se retomará pasadas las 20.

Una jornada de reuniones diversas para generar acuerdos en el recinto, cargaron la jornada de la Legislatura Porteña este miércoles y se extendieron este jueves. Ese frenesí fue demorando el inicio de una sesión que, por un lado tiene como eje la sanción del Presupuesto 2026 de Jorge Macri y por otro reflejará cómo se mantendrán o no los acuerdos en la próxima Legislatura, es decir después del recambio de bancas que se hará el 10 de diciembre venidero.

Ahora, el oficialismo porteño llevó adelante varias reuniones con referentes de La Libertad Avanza (LLA) para lograr un acuerdo. La diputada Pilar Ramírez, jefa del bloque LLA en la Legislatura porteña estuvo al frente de las negociaciones. La legisladora, quien se referencia con Karina Milei elevó una propuesta que implica quita o baja de impuestos para incorporar en el proyecto del Gobierno de la Ciudad, iniciativa que además de ser el cálculo de recursos y gastos es acompañada por la ley impositiva y Fiscal. En este caso además Jorge Macri pide autorización para contraer deuda para volcar al servicio de subterráneos, donde busca comenzar la traza de la línea F.

Por la mañana de este jueves se conoció que finalmente la sesión ordinaria prevista no se suspendería, algo que se evaluó el miércoles. Sin embargo, no había posibilidades de iniciarla a las 11 como estaba contemplado. Más de un centenar de expedientes y proyectos tenían que armarse en la reunión de Labor Parlamentaria. De ahí que la sesión se pasó para las 5 de la tarde, pero solo ocurrió la apertura e inmediatamente el pase a un cuarto intermedio hasta las 20.30. Los bloques requirieron repasar lo acordado en Labor Parlamentaria.

Las concesiones a La Libertad Avanza en materia impositiva En principio parte del pedido de la LLA estaba concedido. Entre las peticiones figura:

Ampliar la exención en Ingresos Brutos para Fondos Común de Inversión, con la idea de promover el ahorro.

También se solicitó un alivio para monotributistas y pequeños contribuyentes lograr que la bonificación del Régimen Simplificado llegue también a sociedades de hecho e irregulares de hasta tres socios. La bonificación quedaría así: