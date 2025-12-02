Alfredo Cornejo metió mano en un ministerio y modificó el organigrama unificando áreas

El gobernador Alfredo Cornejo oficializó la modificación de la estructura organizativa del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial . Cambió el organigrama de la cartera que dirige el ministro Natalio Mema y unificó distintas áreas para evitar la “duplicación de esfuerzos”.

Mediante el decreto Nº 1393, firmado en junio pero oficializado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno provincial dejó sin efecto anteriores decretos y aprobó una nueva estructura organizativa para el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.

El cambio consiste en la incorporación a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de las funciones de legal y técnica.

En el organigrama anterior existía la Dirección General Administración, Legal, Técnica y Control de Gestión. De esta área dependían la Escribanía General de Gobierno, la Oficina General de Sumarios, la Oficina Técnica Previsional, entre otras.

Ahora la Dirección de Asuntos Jurídicos contará con la Coordinación de Asuntos Legales (que tendrá la Oficina General de Sumarios y la de ART), la Escribanía General de Gobierno, la Asesoría Letrada, la Jefatura de Legales y la Oficina Técnica Previsional.

El decreto lleva las firmas del gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Gobierno, Natalio Mema Foto: Prensa Gobierno de Mendoza El ministro de Gobierno, Natalio Mema, le respondió a Fernández Sagasti. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

Los motivos del cambio

En el decreto, las autoridades provinciales destacaron que “la unificación de estas funciones responde a criterios de eficiencia organizacional” y advirtieron que permitirá una “mejor asignación de recursos humanos y técnicos”. Asimismo, resaltan que esta medida evitará la “duplicación de esfuerzos” y favorecerá “circuitos administrativos más ágiles”.

Asimismo, subrayan que la modificación apunta a “consolidar en una sola dirección la visión jurídica (legalidad, constitucionalidad, doctrina) y la técnica normativa (coherencia, estilo, sistematicidad)” y que a partir de esta iniciativa se asegura una “mejora sustancial en la calidad de las normas legales emitidas”.

El decreto del gobernador establece también que el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema, deberá aprobar mediante una resolución la nueva estructura organizativa de sus dependencias a partir de los niveles de subdirección.

Asimismo, el Gobierno provincial determinó que “en los casos en los que los programas de inversión y/o desarrollo con financiamiento de origen nacional y/o internacional, como organismos multilaterales de crédito, agencias de inversión y otros del estilo, comprendan proyectos de inversión sectorial e impliquen la realización de obra pública, será el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial a través de la Subsecretaría de Infraestructura y Desarrollo Territorial quien otorgue prioridades en razón de la oportunidad y razonabilidad, ponderando la planificación del desarrollo territorial e interviniendo en las modalidades de licitación y ejecución, así como la coordinación con las unidades ejecutoras que correspondan”.